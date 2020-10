O Parque Estadual de Vila Velha, nos Campos Gerais, vai ganhar quatro novas atrações a partir deste sábado: balonismo, arvorismo, tirolesa e cicloturismo. As atividades são fruto da concessão do espaço, realizada no ano passado pelo governo estadual. O parque funciona de quarta a segunda-feira, das 9h às 16h.

A entrada custa R$ 84 para turistas estrangeiros, R$ 42 para brasileiros e R$ 28 para moradores de Ponta Grossa. Atualmente, o parque vem cumprindo medidas de combate ao coronavírus, como uso obrigatório de máscaras, medição da temperatura e álcool em gel à disposição dos visitantes.

As novidades do Parque Vila Velha

Arvorismo

Arvorismo em Vila Velha.| Franklin Freitas/Soul Vilha Velha/AEN

O circuito de arvorismo, que leva 30 minutos para ser atravessado e oferece uma vista diferenciada da região, foi construído em meio a um bosque de araucárias, com 120 metros de extensão e dez desafios. Custo: R$ 35.

Balonismo

Balonismo é novidade no Parque Estadual de Vila Velha. Foto: Franklin Freitas/Soul Vilha Velha/AEN

O voo em balão estacionário será feito na Lagoa Dourada ou próximo ao Centro de Visitantes, dependendo das condições dos ventos. Pelo mesmo motivo, a altura do voo vai variar de 15 a 40 metros. O cesto do balão transporta até quatro passageiros, além do piloto. A atração é oferecida somente aos sábados, domingos e feriados, das 9h às 11h e das 14h às 17h, mais uma vez dependendo das condições climáticas. Não podem subir crianças de zero a 4 anos; as de 4 a 12 anos são aceitas desde que acompanhadas pelos pais ou responsáveis. Custo: R$ 75.

Cicloturismo

Cicloturismo foi revitalizado no Parque de Vila Velha.| Franklin Freitas/Soul Vilha Velha/AEN

O circuito de cicloturismo foi revitalizado e pode ser feito de forma autoguiada – sozinho, em família ou em grupo. São 22 quilômetros, com pontos de descanso, em pistas pavimentadas ou com calçamento, que levam o visitante aos três atrativos naturais do parque: Arenitos, Furnas e Lagoa Dourada. É preciso levar a própria bike e equipamentos de proteção – é bom não esquecer também a garrafa d’água. O ingresso para o cicloturismo inclui a entrada para o parque. Custo: R$ 85 (inclui entrada no parque).

Tirolesa

Tirolesa de 200 metros é uma das novas atrações em Vila Velha.| Franklin Freitas/Soul Vilha Velha/AEN

A tirolesa atravessa os 200 metros de vão-livre entre as duas extremidades mais distantes da Furna 2. O trajeto é feito em uma velocidade de 50 km/h, sobrevoando uma das cavernas verticais mais profundas do estado. Custo: R$ 55.