Uma estrutura inédita para a realização de shows musicais será inaugurada este mês no estacionamento do Expotrade de Pinhais, na região Metropolitana de Curitiba. O Arena Planeta Drive-In receberá estruturas que permitirão cerca de 3 mil pessoas assistirem a shows musicais respeitando as regras de distanciamento social do município contra a covid-19. O show de estreia, dia 24 de outubro, será com a dupla Maiara e Maraísa.

“Chegou a hora de descer do carro e curtir bons shows da maneira que eles merecem: dançando e cantando com muita empolgação. E é lógico, sem deixar de lado a segurança e o conforto proporcionados por um espaço multicultural planejado minuciosamente”, comemora Patrik Cornelsen, diretor da Planeta Brasil Entretenimento.

O projeto, que vai ocupar o já tradicional espaço para shows da região, já tem autorização da prefeitura da cidade vizinha a Curitiba. Segundo os organizadores, será o maior espaço de shows com distanciamento social do Brasil. Serão ao todo 692 camarotes de 4m² cada um, com capacidade para quatro pessoas e distanciamento seguro entre os “cercadinhos”.

“O formato drive-in foi uma grande escola para nós. Aprendemos muitas coisas nos últimos meses e chegamos ao projeto ideal para a realização de shows com distanciamento social. Hoje, temos uma opção única no país, 100% aprovada pelos órgãos municipais”, detalha Nelson Bolduan, diretor do Expotrade.

Segurança sanitária

Na local, garantem os organizadores, não existirá qualquer forma de aglomeração. O modelo foi pensado seguindo as melhores referências de eventos já realizados na Europa e na Ásia. Chegando ao espaço, o público terá que respeitar os horários predefinidos para a ocupação de cada uma das áreas reservadas, mas antes disso passará por um processo de higienização e medição de temperatura.

A venda de alimentação e bebida será feita via aplicativo, e os produtos serão entregues desinfectados. Até mesmo o uso dos sanitários será solicitado e agendado via aplicativo, pois apenas uma pessoa por vez será autorizada a acessar a o espaço dos banheiros. Além da limpeza tradicional, os sanitários são dotados de um moderno sistema de esterilização de ar.

Tecnologia

Outro diferencial da estrutura fica por conta de sua tecnologia, que possibilita a transmissão de tudo o que acontece no palco em telões de led com resolução 4K. O espaço contará com três telões, que juntos irão somar mais de 230m². “Cada detalhe da Arena Planeta Drive-In foi pensado para surpreender, e temos certeza de que essa experiência será inesquecível”, comenta Anderson Blank, diretor da Led One.

Serviço

A Arena Planeta Drive-In Pinhais vai funcionar no Expotrade Pinhais (Rodovia Deputado Leopoldo Jacomel, 10454), a partir do dia 24 de outubro. Os ingressos para as primeiras atrações, com vendas antecipadas e online, estarão disponíveis no site www.planetadrivein.com.br.