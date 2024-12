Palcos gigantes começam a ser montados no litoral; veja calendário de shows

Faltando menos de 20 dias para o início da programação de shows do Verão Maior Paraná, começou a montagem dos palcos que irão receber 33 artistas nacionais. Na arena construída próxima ao Pico de Matinhos já é possível ver a estrutura tomando forma. Já a montagem do palco no Centro de Eventos Marissol, em Pontal do Paraná, começará nos próximos dias.

Cerca de 30 pessoas trabalham na montagem do palco em Matinhos, que começou na última quinta-feira (19). Após a montagem da estrutura, transportada em 12 carretas, será instalado o som, iluminação e 19 painéis de LED. A previsão é que em 8 de janeiro sejam realizados os primeiros testes de som e luzes.

Serão seis torres de delay (que garante a qualidade de som em todos os pontos ao longo da faixa de areia), com um palco maior em relação à edição passada. São 39 metros de largura, 14 metros de altura e 16 metros de profundidade. Também haverá camarote de dois andares com house mix (casa de mixagem), estúdio de tv anexo e 20 tendas de alimentação.

É nesse palco que passarão nomes, como Titãs, Fernando & Sorocaba, Matheus & Kauan, Gustavo Mioto, Guilherme & Santiago, Alexandre Pires, César Menotti & Fabiano, Guilherme & Benuto, Zezé di Camargo & Luciano, Michel Teló, Sorriso Maroto, João Bosco & Vinícius, Clayton e Romário, Eduardo Costa, além de uma atração surpresa, que será revelada nos próximos dias.

A abertura ficará por conta da banda de pop rock Jota Quest, no dia 10 de janeiro. Ao todo, serão 17 shows em Matinhos, com atrações às sextas e sábados, e também em três domingos.

Foto: Geraldo Bubniak/AEN

Pontal do Paraná recebe estrutura para shows durante temporada

Já a estrutura do palco de Pontal do Paraná será montada no Centro de Eventos Marissol, onde aconteceu a abertura do Verão Maior Paraná no último sábado (21). O palco também será maior em relação a edição 2023/2024. São 39 metros de largura, 14 metros de altura e 10 metros de profundidade. Duas torres de delay serão montadas, além de espaço para oito tendas de alimentação.

Assim como Matinhos, o palco de Pontal receberá estrelas da música como Loubet, Guilherme & Santiago, Sambô, César Menotti & Fabiano, João Haroldo & Betinho, Guilherme & Benuto, Bruninho & Davi, João Neto & Frederico, Felipe Araújo, Cezar & Paulinho, Thiago Carvalho, Eduardo Costa, Rio Negro & Solimões, George Henrique & Rodrigo e Rick & Renner.

Péricles é quem abre a temporada de shows na cidade. Serão 14 ao todo entre 10 de janeiro e 22 de fevereiro.

Cronograma de shows no litoral do Paraná

Matinhos



10 de janeiro – Jota Quest

11 de janeiro – Péricles

12 de janeiro – Matheus & Kauan



17 de janeiro – Gustavo Mioto

18 de janeiro – Guilherme & Santiago



24 de janeiro – Alexandre Pires

25 de janeiro – César Menotti & Fabiano

26 de janeiro – Guilherme & Benuto



31 de janeiro – Sorriso Maroto

01 de fevereiro – Atração surpresa



07 de fevereiro – João Bosco & Vinícius

08 de fevereiro – Zezé di Camargo & Luciano

09 de fevereiro – Michel Teló



14 de fevereiro – Clayton e Romário

15 de fevereiro – Eduardo Costa



21 de fevereiro – Fernando & Sorocaba

22 de fevereiro – Titãs

Pontal do Paraná



10 de janeiro – Péricles

11 de janeiro – Loubet



17 de janeiro – Guilherme & Santiago

18 de janeiro – Sambô



24 de janeiro – César Menotti & Fabiano

25 de janeiro – João Haroldo & Betinho e Guilherme & Benuto



31 de janeiro – Bruninho & Davi

01 de fevereiro – João Neto & Frederico



07 de fevereiro – Felipe Araújo

08 de fevereiro – Cezar & Paulinho e Thiago Carvalho



14 de fevereiro – Eduardo Costa

15 de fevereiro – Rio Negro & Solimões



21 de fevereiro – George Henrique & Rodrigo

22 de fevereiro – Rick & Renner