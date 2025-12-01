Palácio Avenida acende luzes de Natal em Curitiba; vídeo

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O Centro de Curitiba ganhou um toque especial nesta segunda-feira (01/12). Às 19h30, o tradicional Palácio Avenida, cartão-postal da capital paranaense, acendeu a decoração natalina, transformando a Rua XV de Novembro em um cenário típico de fim de ano.

O acendimento das luzes marca o início das celebrações natalinas promovidas pelo Bradesco no histórico edifício. O evento funcionou como um “esquenta” para o momento mais aguardado da programação: as apresentações do coral de crianças, que terão o ensaio geral nesta sexta-feira (5/12).

Para a alegria dos curitibanos que passavam pelo local, o Papai Noel marcou presença na cerimônia. A fachada do majestoso prédio histórico foi completamente iluminada com milhares de microlâmpadas, enquanto luzes cenográficas destacaram os adereços instalados no alto da edificação.

Assista:

Vídeo: Ernani Ogata | Colaboração Tribuna do Paraná

A combinação de luzes, cores e elementos natalinos transformou um dos pontos mais tradicionais da cidade em um verdadeiro cartão-postal do Natal curitibano.

Apresentações no Palácio Avenida

Neste ano, as apresentações das crianças no Palácio Avenida acontece nos dias 6, 7, 12, 13 e 14 de dezembro. Todas os espetáculos, que são totalmente gratuitos, estão programados para começar sempre às 20h15.

Além dos musicais principais, um ensaio geral aberto ao público também será realizado no dia 5 de dezembro (sexta-feira) com início no mesmo horário, às 20h15.