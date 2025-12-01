Prudente Cultural traz clima natalino e francês ao Centro de Curitiba

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Alameda Prudente de Moraes, no Centro de Curitiba, será palco do evento Prudente Cultural – Edição Rua da França no próximo sábado (6/12), das 10h às 22h. O evento gratuito ocupará três quadras entre a Alameda Princesa Izabel e a Saldanha Marinho, oferecendo uma programação diversificada que inclui música ao vivo, artesanato, atividades culturais e gastronomia.

A celebração marca o bicentenário das relações diplomáticas entre Brasil e França, trazendo um toque do Natal francês à capital paranaense. O evento contará com uma árvore de Natal itinerante de 6,5 metros e dois palcos para apresentações musicais, que vão desde versões francesas de sucessos da MPB até o show da vencedora do Grammy Latino, Tulipa Ruiz.

Benjamin Teulières, diretor da Aliança Francesa de Curitiba, uma das organizadoras do evento, ressaltou a importância da troca cultural entre os dois países: “São duas culturas distintas que se enriquecem mutuamente. Queremos celebrar essa conexão com uma edição especial da Prudente Cultural”.

Além das atrações musicais, o público poderá participar de ateliês culturais como ‘Noël en France’ e ‘Le Louvre et Ses secrets’, atividades gastronômicas em parceria com o Senac-PR, e brincadeiras infantis organizadas pelo Sesc-PR. O evento é uma realização do Ministério da Cultura, com apoio de diversas instituições e empresas.

A Prudente Cultural – Edição Rua da França integra a programação do Natal de Curitiba 2025, que ocorre de 24 de novembro a 6 de janeiro, com apresentações até 23 de dezembro em diversos pontos da cidade.