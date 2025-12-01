Natal de Curitiba 2025

Natal de Curitiba terá performance artística na roda-gigante da Rua XV

Tribuna do Paraná
SECOM Tai
01/12/25
Dança vertical na roda-gigante da XV, Natal no Paço e Família Madalosso são destaques nesta terça. Foto: Reprodução Instagran

Uma performance artística vertical inédita será realizada na roda-gigante da Rua XV de Novembro, no centro de Curitiba, como parte da programação do Natal de Curitiba 2025. O espetáculo ‘A Magia de Presentear o Mundo’, executado pela Cia Base, acontecerá nesta terça-feira (2/12) às 19h, a uma altura de 22 metros.

A apresentação começará em frente à loja C&A, com personagens temáticos e banda, seguindo até a roda-gigante na Boca Maldita. O brinquedo, que normalmente funciona das 16h às 22h, só estará disponível ao público após o espetáculo neste dia.

Outras atrações estreiam na mesma data. O Sesc Paço da Liberdade inicia sua programação ‘Um Paço para o Futuro: Natal no Paço 2025’ às 18h, na Praça Generoso Marques, com atividades infantis e shows musicais. O restaurante Família Madalosso apresenta seu espetáculo natalino às 19h30, após adiamento devido ao mau tempo.

A Regional Boa Vista receberá a encenação do Auto dos Anjos da Anunciação às 14h, na Rua da Cidadania. Este espetáculo, produzido pela Fundação Cultural de Curitiba, percorrerá todas as dez regionais da cidade.

O Natal de Curitiba 2025, realizado pela Prefeitura, conta com diversos patrocinadores e oferece programação de 24 de novembro a 6 de janeiro, com apresentações até 23 de dezembro. Em caso de mau tempo, eventos ao ar livre podem ser adiados ou cancelados por segurança.

