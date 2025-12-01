Espetáculo de Natal do Marista Paranaense acontece nesta terça-feira 

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A 9ª edição da Cantata de Natal do Colégio Marista Paranaense será realizada nesta terça-feira (2/12), às 19h30, no prédio histórico da instituição. Neste ano, o espetáculo ganha um novo enredo: “O Amor nos Faz Maior”, narrativa inspirada na poética de São Marcelino Champagnat, fundador do Instituto Marista. A proposta é conduzir o público por uma noite de emoção e reflexão, destacando valores como fraternidade, empatia e amor ao próximo.

A apresentação reunirá 59 estudantes, do Infantil ao Ensino Médio. Ao longo do ano, eles participam de atividades de musicalização e oficinas artísticas, que se transformam em ensaios específicos a partir de junho. Todo esse processo culmina na apresentação de dezembro, aguardada pelas famílias.

O espetáculo promete poesia visual e musical. As janelas do prédio histórico receberão ambientação especial, criando o cenário para a narrativa guiada pela figura da Estrela, que conduz o público pela história. A tradicional chegada do Papai Noel está mantida e deve ser um dos momentos mais esperados da noite.

Em 2024, cerca de 3 mil pessoas acompanharam a Cantata no colégio. Para a edição de 2025, a organização espera superar esse número. A entrada é gratuita, com colaboração voluntária. O público poderá doar brinquedos novos e materiais esportivos, que serão destinados às Escolas Sociais Maristas.

Serviço

Cantata de Natal 2025 – Colégio Marista Paranaense

Data: 2 de dezembro de 2025

Horário: 19h30

Local: Prédio histórico do Colégio Marista Paranaense, localizado na Rua Bispo Dom José, nº 2674, no Seminário

Entrada gratuita com contribuição voluntária de materiais esportivos