Palacete histórico de Curitiba terá temporada de música com recitais

O Espaço Cultural BRDE – Palacete dos Leões e a Escola de Música e Belas Artes do Paraná (Embap/Unespar) anunciam o projeto Sala de Música, uma temporada de recitais que ocorrerá com duas apresentações mensais entre setembro e dezembro de 2024, sempre às terças-feiras, às 19h.

Nesta terça-feira (10), o violonista e professor da instituição de ensino superior Alisson Alípio dará início à série com um Recital de Violão. Ele conduzirá o público em um passeio por diferentes estilos e períodos musicais, de forma eclética como o próprio Palacete.

Os recitais têm um cunho didático e estão sob a coordenação da professora Carmen Célia Fregoneze. Esta temporada é destinada aos músicos da Embap, estudantes e ou professores que transformarão as históricas salas do Palacete dos Leões, em Curitiba, em verdadeiros espaços de música.

Alípio proporcionará uma rica experiência musical, com um repertório que vai desde o barroco de Johann Sebastian Bach até o contemporâneo e popular de Chico César, passando pelo renascentista Alonso Mudarra e o emocionante “Schindler’s List” de John Williams, entre outros.

Música, educação, história e espetáculo

O projeto Sala de Música visa unir música e educação, história e espetáculo. Com recitais abertos ao público, aproxima a cultura da comunidade em geral e da comunidade acadêmica, promovendo uma incrível experiência sonora.

Os ingressos são gratuitos e devem ser retirados uma hora antes da apresentação, na portaria do Espaço Cultural BRDE. A programação pode ser acompanhada no site do Palacete dos Leões.

Alisson Alípio

O violonista iniciou os estudos musicais com o pai, o engenheiro e violonista Alípio Cardoso Monteiro. Bacharel em Música pela Escola de Música e Belas Artes do Paraná, é mestre e doutor em Música pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul.

Atualmente é Professor Associado da Universidade Estadual do Paraná – Campus I (Embap), orientador no mestrado acadêmico do Programa de Pós-Graduação em Música da mesma instituição e um dos líderes do Grupo de Estudos em Performance Musical e do Grupo de Pesquisa em Violão, nos quais dedica-se à pesquisa das teorias e processos de digitação e dedilhado ao violão.

Palacete dos Leões

Mantido pelo Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE), o Espaço Cultural BRDE – Palacete dos Leões tem como missão fomentar a sensibilização e participação de artistas e da comunidade na vida cultural da cidade, garantindo acesso gratuito à arte e à cultura. Ao longo do ano, o espaço realiza exposições que refletem a diversidade e a riqueza da produção artística e práticas contemporâneas.

O local iniciou suas atividades em junho de 2005. Desde então, a construção histórica de Curitiba recebeu mostras das mais variadas técnicas e linguagens, criando sua própria tradição e sendo incorporada à agenda cultural de Curitiba.

Serviço

Sala de Música

Duração: 50 minutos

Data: 10 de setembro (terça-feira), às 19h

Local: Espaço Cultural BRDE – Palacete dos Leões

Avenida João Gualberto, 520, Alto da Glória – Curitiba

Ingressos são gratuitos. Retirada uma hora antes da apresentação

TENSO!!! Na base do pó!! Curitiba ainda tem ruas sem asfalto, acredita?? Triste demais! O que aconteceu com esse bichinho? Registro é impressionante! Pra que?? Moda nas estradas é um PERIGO para você e sua família!