Padre Marcelo Rossi chega em Curitiba para evento da turnê de lançamento dos livros “Menos é mais” e “Batismo de fogo”, publicados pela Editora Planeta. O religioso participa de sessão de autógrafos, momento de bênçãos e fotos na próxima quarta-feira (29), a partir das 10h, no espaço de eventos do Jockey Plaza Shopping, no piso L2.

Os interessados poderão retirar a pulseira para participar mediante a compra de uma das duas obras ou ambas, no dia do evento, no ponto de vendas da Livrarias Curitiba, no mesmo local onde será realizada a sessão de autógrafos.

Batismo de fogo é o livro mais pessoal do líder católico, no qual ele narra em primeira pessoa suas histórias de superação pela fé, e Menos é Mais apresenta uma coletânea de pensamentos de sabedoria de vida. A sessão de autógrafos será por ordem de chegada na fila, das 10h às 22h.

O Jockey Plaza Shopping fica na Rua Konrad Adenauer, 370 – Tarumã. Segundo a organização, algumas regras serão exigidas:

1 (uma) pulseira por pessoa, independentemente da quantidade de livros comprados;

A sessão de autógrafos será por ordem de chegada na fila;

Não haverá distribuição de pré-senhas por parte da Livrarias Curitiba/Editora Planeta e não serão consideradas caso sejam distribuídas por terceiros;

Não serão permitidas selfies. Uma pessoa da organização do evento irá auxiliar com as fotos no celular;

Terão prioridade no atendimento somente cadeirantes e pessoas com dificuldade de locomoção;

A apresentação da pulseira é obrigatória. No caso de extravio da pulseira, o portador precisará retirar outra pulseira e retornar ao fim da fila;