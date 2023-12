Os fãs de ópera têm a oportunidade de assistir a mais um espetáculo apresentado no prédio histórico do Instituto de Educação do Paraná, localizado na movimentada Rua Voluntários da Pátria, no Centro de Curitiba. A apresentação acontece nesta quarta (13), às 19h30.

Com iluminação cênica que realça a beleza arquitetônica do edifício, artistas posicionados nas grandes janelas brindam o público com trechos de ópera, homenageando gigantes da música clássica como Giuseppe Verdi, Vincenzo Bellini, Léo Delibes e outros mestres imortais.

A apresentação, que integra a programação do Natal de Curitiba – Luz dos Pinhais 2023, atrai pedestres, comerciantes e moradores que, hipnotizados, param para apreciar cada nota e expressão.

Serviço:

Ópera no Instituto de Educação do Paraná

Quando: Quarta-feira (13/12), às 19h30

Onde: Instituto de Educação do Paraná

Endereço: Entre a R. Voluntário da Pátria com a Emíliano Perneta, 92 – Centro

