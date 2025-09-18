Ônibus da Turma da Mônica estaciona no Parque Barigui neste fim de semana

O Parque Barigui será o palco principal do Festival Primavera Curitiba neste primeiro fim de semana de atrações. Para a alegria da criançada, um ônibus temático da Turma da Mônica chega como uma das novidades da programação.
O veículo, personalizado por dentro e por fora, ficará estacionado ao lado do Centro de Eventos no sábado (20) e domingo (21), das 13 horas às 17 horas. Os pequenos poderão participar de atividades lúdicas e aproveitar para tirar fotos e interagir com os personagens Mônica e Cebolinha, que estarão presentes.
Dentro do ônibus, as crianças encontrarão oficinas de pintura e desenho, montagem de brinquedos de papel e brincadeiras inspiradas nos gibis de Mauricio de Sousa. Também serão distribuídas tatuagens e carimbos temáticos. A iniciativa é fruto da parceria entre a Viação Águia Branca e a empresa Lyke, com apoio da Fundação Cultural de Curitiba.
A “praia dos curitibanos”, como é carinhosamente chamado o Barigui, estará movimentada com cultura e lazer durante todo o fim de semana, com programação que vai da manhã à noite.
Festival Primavera Curitiba no Parque Barigui
No sábado (20), o palco montado ao lado do Salão de Eventos receberá apresentações da Orquestra à Base de Corda, El Merekumbe, Jazz Cigano, Tupi Pererê e um trecho do balé Dom Quixote, apresentado pela Curitiba Cia de Dança.
Já no domingo (21), a programação segue em clima de baile de gafieira, com a Banda Musical do Caximba, Mano a Mano Trio, Coral Brasileirinho, Orquestra à Base de Sopro e o Vocal Brasileirão. Para completar a diversão, a Cia dos Palhaços fará intervenções durante a tarde. À noite, às 19h, acontece o Cine Passeia no Barigui, com filme a ser escolhido pela curadoria do Cine Passeio.
Programação no Jardim Botânico e Parque Tanguá
Além do Barigui, outros dois cartões-postais da cidade também integram o Festival da Primavera. No Jardim Botânico, sempre aos sábados às 12h, o público poderá apreciar a célebre obra “As Quatro Estações”, do compositor Antonio Vivaldi (1678-1741). Em quatro apresentações, a peça retrata, em música, as mudanças da natureza nas estações do ano: primavera, verão, outono e inverno.
No Parque Tanguá, aos domingos às 17h, a programação convida o público a curtir o pôr do sol ao som de música ao vivo. A estreia fica por conta da JumpJazZ, banda que revive a era de ouro do jazz, entre as décadas de 1920 e 1940, com sucessos de lendas como Django Reinhardt e Benny Goodman. Em cena, recriações das orquestras da época.
O Festival da Primavera acontecerá todos os fins de semana até 12 de outubro, dia da Criança.
Serviço
Ônibus e personagens da Turma da Mônica no Festival de Primavera de Curitiba
Sábado e domingo (20 e 21/9)
Horário: das 13h às 17h
Local: O ônibus estará estacionado ao lado do Salão Atos
Atividades: visitação ao ônibus temático, oficinas de pintura, distribuição de paper toys, tatuagens infantis e brincadeira Cara a Cara.
Outras atrações do Festival da Primavera
Sexta (19/9)
Local: Praça Osório – Centro
18h – Abertura Festival Primavera Curitiba com Banda Lyra
19h – Show com Danilo Caymmi e Regional da Orquestra à Base de Corda (João Egashira , Julião Boêmio, Wagner Bennert, Renan Bragato e Luis Rolim)
Sábado (20/9)
Local: Jardim Botânico – Galeria As Quatro Estações
12h – Orquestra da UTFPR – “Em torno das 4 Estações”
Local: Parque Barigui
11h – Orquestra à Base de Corda
13h – El Merekumbe
15h – Jazz Cigano
17h – Tupi Pererê – show infantil
19h – Suíte do 1º Ato ballet Dom Quixote
Domingo (21/9)
Local: Parque Barigui
11h – Banda Musical do Caximba
13h – Mano a Mano Trio – Glauco Solter, Sérgio Albach e Vina Lacerda
15h – Coral Brasileirinho
17h – Orquestra à Base de Sopro e Vocal Brasileirão
19h – Sessão Cine Passeia
Local: Parque Tanguá – Jazz ao pôr-do-sol
17h – Jump Jazz