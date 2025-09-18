Ônibus da Turma da Mônica estaciona no Parque Barigui neste fim de semana

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O Parque Barigui será o palco principal do Festival Primavera Curitiba neste primeiro fim de semana de atrações. Para a alegria da criançada, um ônibus temático da Turma da Mônica chega como uma das novidades da programação.

O veículo, personalizado por dentro e por fora, ficará estacionado ao lado do Centro de Eventos no sábado (20) e domingo (21), das 13 horas às 17 horas. Os pequenos poderão participar de atividades lúdicas e aproveitar para tirar fotos e interagir com os personagens Mônica e Cebolinha, que estarão presentes.

Dentro do ônibus, as crianças encontrarão oficinas de pintura e desenho, montagem de brinquedos de papel e brincadeiras inspiradas nos gibis de Mauricio de Sousa. Também serão distribuídas tatuagens e carimbos temáticos. A iniciativa é fruto da parceria entre a Viação Águia Branca e a empresa Lyke, com apoio da Fundação Cultural de Curitiba.

A “praia dos curitibanos”, como é carinhosamente chamado o Barigui, estará movimentada com cultura e lazer durante todo o fim de semana, com programação que vai da manhã à noite.

Festival Primavera Curitiba no Parque Barigui

No sábado (20), o palco montado ao lado do Salão de Eventos receberá apresentações da Orquestra à Base de Corda, El Merekumbe, Jazz Cigano, Tupi Pererê e um trecho do balé Dom Quixote, apresentado pela Curitiba Cia de Dança.

Já no domingo (21), a programação segue em clima de baile de gafieira, com a Banda Musical do Caximba, Mano a Mano Trio, Coral Brasileirinho, Orquestra à Base de Sopro e o Vocal Brasileirão. Para completar a diversão, a Cia dos Palhaços fará intervenções durante a tarde. À noite, às 19h, acontece o Cine Passeia no Barigui, com filme a ser escolhido pela curadoria do Cine Passeio.

Programação no Jardim Botânico e Parque Tanguá

Além do Barigui, outros dois cartões-postais da cidade também integram o Festival da Primavera. No Jardim Botânico, sempre aos sábados às 12h, o público poderá apreciar a célebre obra “As Quatro Estações”, do compositor Antonio Vivaldi (1678-1741). Em quatro apresentações, a peça retrata, em música, as mudanças da natureza nas estações do ano: primavera, verão, outono e inverno.

No Parque Tanguá, aos domingos às 17h, a programação convida o público a curtir o pôr do sol ao som de música ao vivo. A estreia fica por conta da JumpJazZ, banda que revive a era de ouro do jazz, entre as décadas de 1920 e 1940, com sucessos de lendas como Django Reinhardt e Benny Goodman. Em cena, recriações das orquestras da época.

O Festival da Primavera acontecerá todos os fins de semana até 12 de outubro, dia da Criança.

Serviço

Ônibus e personagens da Turma da Mônica no Festival de Primavera de Curitiba

Sábado e domingo (20 e 21/9)

Horário: das 13h às 17h

Local: O ônibus estará estacionado ao lado do Salão Atos

Atividades: visitação ao ônibus temático, oficinas de pintura, distribuição de paper toys, tatuagens infantis e brincadeira Cara a Cara.

Outras atrações do Festival da Primavera

Sexta (19/9)

Local: Praça Osório – Centro

18h – Abertura Festival Primavera Curitiba com Banda Lyra

19h – Show com Danilo Caymmi e Regional da Orquestra à Base de Corda (João Egashira , Julião Boêmio, Wagner Bennert, Renan Bragato e Luis Rolim)

Sábado (20/9)

Local: Jardim Botânico – Galeria As Quatro Estações

12h – Orquestra da UTFPR – “Em torno das 4 Estações”

Local: Parque Barigui

11h – Orquestra à Base de Corda

13h – El Merekumbe

15h – Jazz Cigano

17h – Tupi Pererê – show infantil

19h – Suíte do 1º Ato ballet Dom Quixote

Domingo (21/9)

Local: Parque Barigui

11h – Banda Musical do Caximba

13h – Mano a Mano Trio – Glauco Solter, Sérgio Albach e Vina Lacerda

15h – Coral Brasileirinho

17h – Orquestra à Base de Sopro e Vocal Brasileirão

19h – Sessão Cine Passeia

Local: Parque Tanguá – Jazz ao pôr-do-sol

17h – Jump Jazz