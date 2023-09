Além da chegada da primavera, que promete ser de calor e muita chuva, o próximo final de semana terá outra data para ser comemorada. No sábado (23) é celebrado o Dia do Sorvete. A data não é coincidência, escolhida por representar a volta dos dias mais quentes depois do fim do inverno, que são ainda mais convidativos para a tradicional sobremesa, amada em todo o mundo. Desde os mais clássicos na casquinha até elaborados doces com toques de alta gastronomia, Curitiba tem opções deliciosas para quem deseja celebrar a data com sabores especiais.

Ficou curioso? Preparamos uma lista com 8 lugares especiais para você curtir o Dia do Sorvete em Curitiba neste sábado (23):

SOFT Ice Cream

A marca curitibana ganhou o Brasil com seus sorvetes bem especiais, preparados a partir de ingredientes premium e receitas exclusivas. Até a casquinha foi criada especialmente para a SOFT, mesclando três blends de cacau. O formato Soft valoriza a cremosidade e o sabor, com uma máquina que processa o líquido para virar sorvete na hora, mantendo todo o frescor. Sabores como chocolate, frutas vermelhas e iogurte conquistaram um público fiel. A SOFT está em Curitiba em três endereços: Batel (Al. Dr. Carlos de Carvalho, 665), Museu Oscar Niemeyer (R. Manoel Eufrásio, 1550) e Praça do Japão (Av. Sete de Setembro, 5050). Mais informações: @soft.icecream.co.

Cookie Stories

A rede de cookies também celebra o sorvete em pedidas especiais da casa. Uma delas é o Cookie Sandwich Dip, um sanduíche com dois cookies clássicos e sorvete de baunilha no meio, apresentado com uma calda de chocolate para mergulhar a sobremesa. Há também o Brookie: uma massa de brownie por baixo e uma de cookie por cima, e que pode ser servido com uma bola de sorvete de baunilha. Outra opção é o clássico Brownie com sorvete. São seis endereços em Curitiba: Comendador (R. Comendador Araújo, 444 – Centro), Água Verde (R. Prof. Álvaro Jorge, 62 – Água Verde), Marechal (R. Marechal Deodoro, 651 – Centro), Cookie Lab (R. Prof. Nilo Brandão, 564 – São Lourenço), Juvevê (R. Moysés Marcondes, 429 – Juvevê) e Santa Felicidade (Rua Saturnino Miranda, 803 – loja 06). Mais informações: @cookie_stories.

Sambiquira

Unindo sabores tradicionais da cozinha brasileira com criatividade, o Sambiquira tem uma sobremesa bem diferente para curtir o Dia do Sorvete. Entre os doces do bar, o destaque fica com o Sorvete de queijo com goiabada. O empreendimento fica na R. Visconde do Rio Branco (nº 1199), no Centro. Mais informações: @sambiquiracuritiba.

Carlo Ristorante

A alta gastronomia do Carlo Ristorante fica ainda mais completa com uma sobremesa à altura. O doce tem Pera preparada ao vinho e servida com sorvete de creme e um crocante na finalização. O Carlo Ristorante fica na Av. Iguaçu (nº 2820), no Água Verde. Mais informações: @carloristorante.

A Formiga

Uma das sorveterias mais tradicionais da cidade, A Formiga funciona desde 1951. Sabores clássicos fazem parte das escolhas, como milho verde, morango, chocolate e uva, mas também servindo milkshakes e sobremesas como a Banana Split. Os sorvetes d’A Formiga podem ser saboreados na Av. Iguaçu (nº 2011), no Água Verde. Mais informações: @aformigasorveteria.

Borelli

Especializada em gelato, o formato italiano artesanal, a Borelli tem sobremesas que podem ser montadas, como o Cestino. A cestinha crocante leva até quatro sabores, além de cremes e chantilly. Outra escolha é o Affogato, com gelato servido com dose de café espresso e chantilly. Pedidas tradicionais, como casquinhas e sorvete no copinho, completam a linha da marca, que tem sabores como framboesa e torta de limão. Em Curitiba, está na Praça da Espanha (R. Fernando Simas, 27). Mais informações: @gelatoborellioficial.

Freddo Gelateria

Fundada em Curitiba, a Freddo tem mais de 20 anos, servindo gelatos artesanais. Sabores especiais como Chocolate belga e Torta Banoffee conquistaram o público, além de pedidas veganas, os sorbets franceses feitos apenas com base de fruta e água, como o de maracujá. São quatro lojas de rua, nos bairros Portão, Centro, Cabral e Batel, além dos shoppings Barigui, Pátio Batel, Mueller, Palladium, Estação e Jockey Plaza. Mais informações: @freddogelateria.

Mango Curitiba

Novidade no cenário gastronômico da cidade, o Mango tem sorvete entre suas sobremesas. A clássica Rabanada é apresentada com um sorvete artesanal de creme, doce de leite e farofa de chocolate com amêndoas. Mescla de restaurante e bar de drinks, a casa tem uma decoração única, com elementos naturais e aconchegantes. O Mango fica na R. Brigadeiro Franco (nº 3491), no Rebouças. Mais informações: @mango.curitiba.

