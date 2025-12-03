Novo boteco de Curitiba tem “capeta” no cardápio e comidas da vovó

Os botequeiros de Curitiba, que procuram cerveja de garrafa e artesanais de qualidade, além de petiscos pra forrar o bucho nas noites frias (e quentes), têm uma nova opção a partir de dezembro. Em um ambiente planejado para funcionar como ponto de encontro de amigos, mas também para iniciar novas histórias, o Kaos Curitiba abre suas portas na Rua Almirante Gonçalves, no bairro Rebouças, dia 5 de dezembro, a partir das 17h.

No Instagram, os proprietários da casa fizeram um divertido esquenta para mostrar a pluralidade da casa. “No @kaos_curitiba a única regra pétrea é manter o respeito, de resto: Posso ir de pijama e crocs? Pode! Posso sair direto do casamento de gala? Pode! Posso sair da obra chei de tinta? Pode! Posso jogar baralho sem valer dindin? Pode! Posso sentar no chão, se der vontade? Pode!”.

A casa promete drinks clássicos (tem até o famoso “Capeta”) e outros autorais, shots, além de cerveja de garrafa e oito torneiras com cervejas artesanais. E água de graça.

Para comer a aposta é na “cozinha afetiva”, com receitas de família (bolinhos de carne da Vó Ângela) e apostas um tanto inusitadas, como o misterioso e polêmico “beijo grego” e o surpreendente X-Qualquer coisa (o cliente que monta) e o “Aqui não mercadão”, classificado como um “sanduba nervoso”.

A cozinha ficará sob responsabilidade do chef Eduardo Vergílio. “Afetividade ao caos, receita de vó, da tia. Receitas de família misturadas com técnica e 15 anos de experiência que tive, de churrascaria à sushi”, disse.

Nos autofalantes da casa, músicas pra cantar, do brega ao rock, além de eletrônica com clássicos do passado. Além disso, os frequentadores terão brincadeiras à disposição, como cards quebra-gelo para encontros românticos, amigos, casais e também cantadas infalíveis. Também tem a promessa da “Hora K”, precisamente às 21h, todas as noites, com brincadeiras, desafios e até rango de graça.

Quem for cliente assíduo e fiel pode ser tornar o “campeão” ou “campeã” do mês, tendo nome e perfil nas redes sociais divulgados, ganhando prêmios, vantagens e convites para festas nababescas e churrascadas homéricas.

Projeto de vida

“A ideia é de ser um bar pra gente ‘cansada’, gente idosa, gente mais velha, o povo que gosta de sentar e não ficar de pé. A ideia é curtir cedo pra voltar pra casa cedo, é ter um lugar seguro pra mulher e pra homem também. É um bar que a gente quer dar foco nas pessoas, que venham sozinhas ou com amigos”, disse Janaina Pinho, uma das sócias, à Tribuna.

O formato da casa foi pensado para promover encontros inusitados e amizades verdadeiras. “A gente vai ter uma mesa de convivência bem grande, bem legal. para que o pessoal possa vir sozinho. Ou uma amiga levou o bolo, vem sozinha. É uma mesa que dá para você conhecer pessoas.”, acrescentou Janaína.

A ideia é criar novos espaços nos próximos meses, como eventos ao ar livre, na parte de trás do estabelecimento, além de churrascos e outras festas.

“O bar é a realização de um sonho de ter o próprio bar, com a própria autonomia”, disse Waler Zanardo, figura querida e conhecida de quem bebeu chope nos últimos anos na Mercadoteca e Cadore. “É uma proposta diferentes. Estamos trazendo drinks como o ‘Capeta’, pra abraçar o público mais antigo, que é nostálgico, mas também outras novidades.

“Não temos uma diretriz só, queremos abraçar todo mundo. Vamos ter comidas afetivas, meu bolinho de cupim, o bolo da vó da Jana. Estamos abraçando a ideia numa fusão do conhecimento dos dois e um ‘plus’ familiar”, acrescentou Walter.

O Kaos Curitiba fica na Rua Almirante Gonçalves, 2061. Mais informações pelo (41) 99657-4599.