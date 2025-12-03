Ícone da Trajano Reis, Wonka anuncia fechamento definitivo em dezembro

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Ponto de encontro tradicional na Rua Trajano Reis, o Wonka fechará as portas em dezembro. A decisão, comunicada pelas redes sociais do bar e casa noturna, marca o fim de uma das casas emblemáticas da vida noturna curitibana.

O encerramento será definitivo, embora os proprietários afirmem que pessoas interessadas em assumir o espaço ainda podem negociar a continuidade do local, caso desejem manter a proposta viva.

“A incansável cansou. Com o coração apertado, mas resoluto sobre eu e o Wonka sairmos da noite curitibana”, disse a proprietária Ieda Godoy no vídeo que anunciou o fechamento. Até o fechamento oficial, o espaço seguirá funcionando e receberá os eventos já programados, como o tradicional Baile de Natal, que volta à casa como parte da despedida.

Nesta quarta-feira (3/12), às 20h, começa o Festival de Jazz no Wonka, que abre sua programação com dois shows consecutivos. “O festival vem pra terminar o que começou e viveu em jazz”, afirma Ieda ao falar sobre a iniciativa. O encerramento do festival ocorrerá no dia 20 de dezembro,.

A Festa de Natal também está marcada para 24 de dezembro, com ingressos vendidos antecipadamente por R$ 30. Além disso, o Porão Loquax terá mais duas edições de despedida, realizadas nas terças-feiras dos dias 9 e 16 de dezembro.

Serviço

Festival de Jazz do Wonka

Data: 3 a 20 de dezembro

Horário: 20h, com shows a partir das 21h

Local: Rua Trajano Reis, nº 326, no bairro São Francisco

Ingressos: R$ 35, para o público geral; R$ 20, para estudantes e professores; e R$ 10 para musicistas

Baile de Natal do Wonka

Data: 24 de dezembro

Entrada: R$ 30 para compras antecipadas ou R$ 40 no dia do evento

Reservas: (41) 98821-1953

