Prime Rock Curitiba será neste sábado: quem vai tocar na Pedreira?

No próximo sábado a Pedreira Paulo Leminski, palco lendário dos maiores shows de Curitiba, recebe o Prime Rock Brasil. O evento, que nasceu na capital paranaense e ganhou o país, celebra os 50 anos da banda curitibana Blindagem e apresenta um line-up com o melhor do POP/ROCK brasileiro, com alguns dos nomes mais influentes da música nacional.

Além da curitibana Blindagem, o Prime Rock Brasil 2025 em Curitiba terá shows do Capital Inicial, Jota Quest, Humberto Gessinger, Biquini Cavadão, Paula Toller e Nando Reis.

Fundada em Curitiba em 1975, a banda Blindagem se tornou referência para gerações roqueiros curitibanos, que seguem sua admiração mesmo após a morte de Ivo Rodrigues, seu vocalista e fundador. “Celebrar os 50 anos da Blindagem no palco da Pedreira é mais do que uma homenagem, é um reconhecimento à história do rock paranaense. A banda ajudou a construir a identidade cultural de Curitiba e nada mais justo do que ter essa celebração no maior festival de rock nacional do Brasil”, afirma Mac Lovio Solek, fundador do Prime Rock Brasil.

Formada por Paulo Juk, Paulo Teixeira, Alberto Rodriguez, Pato Romero e Willian Vox, a Blindagem mostra que não apenas sobreviveu ao tempo, mas segue firme como trilha sonora da cidade e inspiração para o rock brasileiro.

Quanto custa o ingresso para o Prime Rock Brasil Curitiba?

Os ingressos estão à venda pela www.blueticket.com.br e custam a partir de R$200,00 (meia-entrada) + taxa adm, de acordo com o setor. ***Valores sujeitos a alteração sem aviso prévio. Veja todas as opções:

PISTA – R$ 200 (meia-entrada) e R$ 400 (inteira) + taxa adm

R$ 200 (meia-entrada) e R$ 400 (inteira) + taxa adm CAMAROTE 1 – R$ 410 (meia-entrada) e R$ 820 (inteira) + taxa adm

– R$ 410 (meia-entrada) e R$ 820 (inteira) + taxa adm CAMAROTE 2 – R$ 410 (meia-entrada) e R$ 820,00 (inteira) + taxa adm

– R$ 410 (meia-entrada) e R$ 820,00 (inteira) + taxa adm IN STAGE – R$ 800,00 (meia-entrada) e R$1.600,00 (inteira) + taxa adm. A meia-entrada é válida para estudantes, pessoas acima de 60 anos, professores, doadores de sangue, pessoas com deficiência (PCD) e de câncer.



R$ 800,00 (meia-entrada) e R$1.600,00 (inteira) + taxa adm. A meia-entrada é válida para estudantes, pessoas acima de 60 anos, professores, doadores de sangue, pessoas com deficiência (PCD) e de câncer. INGRESSO SOCIAL – doadores de 1kg de alimento não-perecível, possuem 40% de desconto sobre o valor da inteira.

– doadores de 1kg de alimento não-perecível, possuem 40% de desconto sobre o valor da inteira. INGRESSO PAPAI NOEL – doadores de um brinquedo em bom estado de conservação possuem 40% de desconto sobre o valor da inteira. A entrega será feita na entrada do evento e as doações serão recebidas por entidades específicas a serem cadastradas e definidas.



Promoções não cumulativas com descontos previstos por Lei.

Quem vai tocar no Prime Rock Brasil Curitiba?

O Prime Rock Brasil nasceu em 2018, em Curitiba, mas rompeu as fronteiras locais. O festival foi a outras cidades, como Recife (2019), e já fez cinco edições em Belo Horizonte, com ingressos esgotados, na Esplanada do Mineirão. Ainda neste ano, fez sua estreia em Porto Alegre, no último dia 22 de novembro.

“Criamos o Prime para ser um encontro anual de celebração. O que vemos hoje é um movimento muito maior: famílias inteiras, de diferentes gerações, se reúnem para cantar juntas os hinos do rock nacional. É uma catarse coletiva, uma festa de alma e coração”, comenta Mac.

Capital Inicial: um clássico que nunca envelhece

Comemorando os 25 anos do histórico Acústico MTV, o Capital Inicial volta à Pedreira trazendo um repertório que marcou a virada dos anos 2000. O disco que lançou sucessos como “Natasha” e “Tudo Que Vai” levou a banda a uma dimensão inédita, culminando em shows lotados em estádios e ginásios por todo o país. Agora, Dinho Ouro Preto e sua turma revivem esse capítulo essencial da música brasileira em um show que promete ser pura catarse coletiva.



Humberto Gessinger em versão acústica

Quase 40 anos de estrada, 25 álbuns, oito discos de ouro e uma legião de fãs fiéis. Esse é o currículo de Humberto Gessinger, que chega ao Prime Rock com seu projeto “Acústicos Engenheiros do Hawaii”, revisitando discos icônicos e sucessos atemporais como “O Papa é Pop”, “Toda Forma de Poder” e “Era Um Garoto”. É a chance de reviver os versos que atravessaram gerações, embalados pela inconfundível voz e presença do gaúcho.



Jota Quest: energia retrô-futurista em hits infinitos

Com quase três décadas de trajetória, o Jota Quest segue como um dos nomes mais queridos e ativos da cena nacional. Depois da turnê de 25 anos, que reuniu mais de 1,5 milhão de pessoas, o quinteto mineiro retorna ao Prime Rock Brasil após dois anos com um espetáculo audiovisual retrô-futurista e um repertório que vai de “Fácil” e “Dias Melhores” a sucessos recentes como “Te Ver Superar”. Rogério Flausino e banda seguem provando que a energia pop-rock dos anos 90 ainda tem muito fôlego.



Nando Reis: compositor gigante em fase criativa explosiva

Com mais de 600 músicas compostas, três Grammys Latinos e 42 anos de carreira, Nando Reis dispensa apresentações. Em plena forma, ele lançou em 2024 um álbum quádruplo com 30 músicas inéditas e parcerias com lendas internacionais como Krist Novoselic (ex-Nirvana) e Mike McCready (Pearl Jam).

No palco da Pedreira, ele promete um show poderoso, cheio de sucessos e novidades.

Paula Toller: a voz eterna do pop nacional

Quatro décadas depois de estrear nos palcos, Paula Toller segue encantando multidões com a turnê “Amorosa”, já vista por mais de meio milhão de pessoas. Sua trajetória, marcada por sucessos com o Kid Abelha e na carreira solo, se traduz em um repertório cheio de clássicos como “Como Eu Quero”, “Nada Sei” e “Amanhã é 23”. Com direção musical de Liminha e direção de arte de Gringo Cardia, o show é um espetáculo completo de música e estética. Mais uma vez, ela promete um show icônico no Prime Rock Brasil.

Biquini: hinos que atravessam gerações

Poucas bandas traduzem tão bem o espírito festivo do pop rock nacional quanto o Biquini. A trajetória da banda é marcada por músicas que viraram verdadeiros hinos – e que fazem parte da trilha sonora de várias gerações. No palco da Pedreira, os fãs podem esperar um show vibrante, carregado de energia e nostalgia, que sempre transforma plateias em um grande coral com hits como “Vento Ventania”, “Tédio”.

O Prime Rock Brasil em Curitiba será na Pedreira Paulo Leminski (R: João Gava, s/n). A abertura dos portões acontece ao meio-dia e o primeiro show está marcado para as 13h.

Classificação etária: Livre. De 0 a 15 anos – permitida a entrada somente acompanhados dos pais ou por um responsável legal. De 15 a 17 anos – permitida a entrada sem os pais, sendo necessário apresentar o Termo de Autorização para participar do evento de próprio punho com a assinatura dos pais, bem como, cópia dos documentos dos pais e do menor. Crianças a partir de 2 anos de idade pagam meia-entrada.