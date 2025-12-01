Festival Coolritiba 2026 anuncia line-up com Marina Sena, João Gomes e atração surpresa

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

As atrações do Festival Coolritiba 2026 foram anunciadas na manhã desta segunda-feira (1/12). O evento já tem data marcada: será no dia 23 de maio, um sábado, no Parque Jaime Lerner. A organização informou que a venda de ingressos começará em breve, mas ainda não divulgou o cronograma oficial.

O line-up reúne artistas que conversam com diferentes gerações e estilos. Os Garotin convidam o grupo Fat Family para uma apresentação especial que promete reencontros e nostalgia. A programação ainda traz Dominguinho, projeto que une João Gomes, Jotape e Mestrinho, além de nomes como Gilsons, AnaVitória, Lagum e Marina Sena.

Os artistas subirão aos palcos da Pedreira Paulo Leminski e da Ópera de Arame. Uma atração surpresa ainda será anunciada e deve completar o line-up da oitava edição, que aposta em novidades para ampliar a experiência do público.

A expectativa é de que estruturas já conhecidas do público, como a tirolesa e o Skyfall, voltem a ser montadas. Elas devem se somar às intervenções inéditas e às experiências sensoriais que serão apresentadas ao longo do festival.

Manda pra Tribuna!

Você conhece pessoas que fazem coisas incríveis, viu alguma irregularidade na sua região? Quer mandar uma foto, vídeo ou fazer uma denúncia? Entre em contato com a gente pelo WhatsApp dos Caçadores de Notícias, pelo número (41) 9 9683-9504. Ah, quando falar com a gente, conte sobre essa matéria aqui! 😉