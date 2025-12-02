Espetáculo reúne solistas no show “Revelações Paranistas” no Guairinha

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Orquestra Novva encerra a temporada de 2025 com o concerto “Revelações Paranistas” que acontece nesta quarta-feira (3), às 20h, no Guairinha (Rua XV de Novembro, 971). O espetáculo reúne solistas convidados que interpretarão grandes clássicos da música, em uma noite dedicada ao diálogo entre tradição, virtuosismo e a força criativa do Paraná.

Os ingressos, a partir de R$20, já estão à venda pelo site do Disk Ingressos.

O programa traz ao palco obras consagradas do repertório sinfônico e camerístico, revelando ao público talentos de diferentes trajetórias musicais. A proposta é destacar intérpretes que se consolidam como vozes expressivas da cena paranaense, ao lado da Orquestra Novva, que vem se firmando como um espaço de inovação, inclusão e excelência artística.

Mais do que um concerto, “Revelações Paranistas” é uma celebração da diversidade cultural do Estado, mostrando como a música erudita pode conectar gerações, estilos e públicos. O projeto reforça a missão da Orquestra Novva de construir pontes entre artistas, comunidades e grandes palcos, democratizando o acesso à música de concerto.

O maestro

Gabriel Hermes Bieniek, maestro curitibano à frente da Orquestra Novva, tem uma trajetória de destaque no cenário musical nacional e internacional. Formado em Bacharelado em Composição e Regência pela renomada Belas Artes do Paraná e aprovado para o mestrado em Composição no Royal Welsh College of Music and Drama (RWCMD), no Reino Unido, Gabriel alia sólida formação acadêmica a uma carreira em constante ascensão.

Sua atuação na Orquestra Novva tem sido marcada pela inovação, unindo grandes obras do repertório clássico a composições modernas e eletrônicas. Ele também compôs duas sinfonias e diversas obras para outras formações, ampliando sua versatilidade e criatividade no campo da música de concerto. Além disso, Gabriel é reconhecido por sua abordagem inclusiva, promovendo projetos sociais e educacionais voltados para crianças e comunidades carentes.

Sua trajetória internacional inclui uma participação significativa como regente do Coral da Diocese de Roma em 2019, o que reforça seu comprometimento com a excelência e o alcance global da música coral e orquestral. Gabriel tem se destacado por sua capacidade de conectar músicos locais a grandes palcos, contribuindo para a expansão da música de concerto no Brasil e no exterior.

Ao longo de sua carreira, trabalhou com músicos renomados como Olga Kiun (RU), Martin Lawrence (UK) e Joshua Roman (US), fortalecendo sua reputação de colaborar com alguns dos mais importantes músicos da cena internacional.

Em março de 2025, no Teatro Guaíra, o maestro regeu o Concerto para Piano nº 2, de Sergei Rachmaninoff, com a participação especial da pianista Simone Leitão.