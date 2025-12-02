Tempestade em Curitiba: alerta laranja e risco de temporal hoje e amanhã

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Atenção, curitibanos! A terça e quarta-feira pedem cuidados redobrados com o clima. O Inmet acaba de emitir um alerta laranja de tempestade para Curitiba e região Metropolitana. Para completar, a Defesa Civil do Paraná está enviando SMS alertando sobre o risco de temporal, com possíveis ventos fortes e chuvas intensas na capital.

E não é só por aqui. Um alerta amarelo de tempestade cobre todo o estado do Paraná, o que significa que a piazada do interior também precisa ficar esperta.

Previsão do tempo para Curitiba hoje (02/12)

A previsão do tempo para a capital dos paranaenses nesta terça-feira mostra temperaturas entre 18 °C e 26 °C. O dia será bem instável, com céu nublado e muita umidade, criando o cenário perfeito para pancadas de chuva e trovoadas, principalmente à tarde e à noite. O acumulado de chuva deve chegar a 7,5 mm.

O alerta laranja não é brincadeira, gente! Indica perigo acima do normal: ventos fortes, chuva intensa, risco de galhos caindo, alagamentos, possíveis quedas de energia e até danos em estruturas. A Defesa Civil recomenda ficar longe de áreas vulneráveis e evitar a proximidade com árvores ou estruturas que possam ceder.

Quarta-feira com tempo ameno, mas com risco

Para amanhã, a previsão é de céu parcialmente nublado a nublado, com chance de chuva fraca ou pancadas isoladas. As temperaturas devem ficar entre 15 °C na mínima e 25 °C na máxima, com um acumulado de chuva menor, de 3,5 mm.

Mesmo com a instabilidade diminuindo, o alerta amarelo para tempestades continua valendo para o estado todo, o que significa que ainda podemos ter temporais localizados, com chuva e ventos fortes.

Conforme destacado pelo meteorologista Samuel Braun, do Simepar, “manhã de tempo mais instável no Sudoeste e Sul do Paraná, em função do gradual avanço de áreas de instabilidade. Chove também em pontos do Noroeste, mas sem atividade elétrica associada. No Norte o sol predomina, favorecendo a rápida elevação das temperaturas.” — o que indica que o Sul (incluindo Curitiba) permanece sob influência dessas áreas instáveis.

Com dezembro chegando, a tendência para a Região Metropolitana é de chuvas espaçadas, mas quando vêm, são intensas, intercaladas com períodos nublados ou de sol. Historicamente, as temperaturas máximas em dezembro em Curitiba costumam chegar aos meios-anos 20 a poucos 30 °C, enquanto as mínimas ficam entre 15 e 17 °C.

O que fazer — Recomendações no temporal

Evite deixar o carro perto de árvores ou placas soltas, principalmente durante as pancadas fortes de chuva.

Fique de olho em áreas que costumam alagar ou com drenagem ruim.

Mantenha-se informado pelos canais oficiais da Defesa Civil e do INMET.

Se os ventos ou chuvas apertarem, procure um lugar seguro e evite sair de casa sem necessidade.

