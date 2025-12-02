Nova rodoviária em SJP aposenta ponto em churrascaria na BR-376

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A nova estação rodoviária de São José dos Pinhais já está em funcionamento. Instalada ao lado do Terminal Central, a estrutura opera de segunda a sábado, das 13h40 às 16h e das 17h às 22h. O espaço conta com guichês, sala de espera, pontos de venda de passagens e capacidade para embarque de dois ônibus ao mesmo tempo, oferecendo mais organização e conforto ao público.

Três empresas de ônibus já utilizam o local, sendo duas responsáveis por linhas interestaduais e uma por rotas intermunicipais. Entre os destinos atendidos estão cidades como Guaratuba, São José dos Campos, Resende, Guarulhos e São Paulo, além de outras regiões acessíveis a partir de conexões operadas pelas viações.

Com a inauguração, chegam ao fim os embarques e desembarques feitos às margens da BR-376, próximo à Churrascaria 2000, um ponto problemático por causa do tráfego pesado e do risco de acidentes. A nova localização oferece mais segurança e permite que os passageiros utilizem a estrutura completa do Terminal Central enquanto aguardam a viagem.

“Quem compra a passagem pode aproveitar toda a infraestrutura do Terminal Central enquanto aguarda seu ônibus, tornando a experiência de viagem mais prática e agradável”, afirma Lucas Pigatto, secretário municipal de Urbanismo, Transportes e Trânsito (Semutt).

O acesso dos ônibus é feito pela Rua Doutor Claudino dos Santos, área que antes funcionava como ponto do Pinheirão. As paradas ficam paralelas à Rua Paulo Leme do Prado, o que facilita o fluxo e a organização da operação.

As passagens podem ser adquiridas diretamente na nova estação ou on-line pelos sites da Viação Santa Maria e da Viação Penha. Os valores variam de acordo com o destino, e, no momento da compra pela internet, é necessário selecionar a opção de saída “São José dos Pinhais – Estação Paulo Leme”.

