Governo do Paraná abre licitação para revitalizar Parque da Ciência

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O Instituto Paranaense de Desenvolvimento Educacional (Fundepar) publicou um edital para contratar a empresa que executará a revitalização do Parque da Ciência Newton Freire Maia, em Pinhais, Região Metropolitana de Curitiba. O investimento previsto é de R$ 12,5 milhões. A modernização ocorrerá simultaneamente à construção do novo Planetário do parque, que está em processo licitatório separado.

O Parque da Ciência, localizado em um terreno de 160,8 mil m² na Estrada da Graciosa, abriga pavilhões temáticos, áreas de exposições e estruturas para atividades ao ar livre. Um dos destaques é o ‘Palco Paraná’, uma maquete gigante de cerca de 7 mil m² que reproduz o relevo, os principais rios e as vias de integração do Estado.

As reformas incluirão intervenções internas nos pavilhões e nas áreas externas. Os espaços internos contemplados são a recepção, biblioteca, lanchonete, depósito e quatro pavilhões temáticos: Cidade, Energia, Água e Terra. Serão realizadas readequações sanitárias e melhorias de acessibilidade.

Na área externa, o projeto prevê a revitalização de calçadas, passarelas e praças de convivência, com novo paisagismo. A estrutura da Esfera, que integra o percurso de visitação, também receberá melhorias.

O edital estabelece que a empresa vencedora da licitação deverá garantir o funcionamento do Parque da Ciência durante as reformas, que têm prazo de 210 dias corridos a partir da emissão da ordem de serviço. Os detalhes da concorrência estão disponíveis no Portal Nacional de Compras Públicas e no portal Compras Paraná. A abertura das propostas está agendada para 17 de dezembro.

Inaugurado em 2002, o Parque da Ciência faz parte do complexo Newton Freire Maia, que inclui também o Centro Estadual de Educação Profissional Newton Freire Maia e o Campus de Cinema da Universidade Estadual do Paraná (Unespar). O espaço tem um papel importante na popularização da ciência no Estado e, com a requalificação, busca integrar ciência, arte, tecnologia e cultura em um ambiente moderno, acessível e ambientalmente responsável.