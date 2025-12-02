Megaoperação em Curitiba derruba quadrilha que movimentava milhões com tráfico

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Nesta manhã de terça-feira (2), a Polícia Civil do Paraná (PCPR) mobilizou suas equipes para uma grande operação contra uma organização criminosa especializada em tráfico de drogas e armas. Ao todo, 82 mandados judiciais estão sendo cumpridos simultaneamente em Curitiba e em Itapema, litoral de Santa Catarina nesta megaoperação da Polícia.

A ação, que visa atingir o núcleo financeiro e logístico do grupo, é um desdobramento da maior apreensão de haxixe já registrada no Paraná. Para aumentar a eficácia das buscas, os policiais contam com apoio de um helicóptero e cães farejadores.

Entre os mandados em cumprimento, estão 15 ordens de prisão, 25 de busca e apreensão, além de 28 bloqueios de veículos e 14 congelamentos de contas bancárias vinculadas aos investigados.

Durante as investigações, a PCPR descobriu que o grupo criminoso estava estruturado nos bairros Pinheirinho, Cidade Industrial e Tatuquara, em Curitiba. A organização mantinha uma sofisticada rede logística para transportar regularmente grandes carregamentos de entorpecentes e armamentos pesados.

O esquema alvo da megaoperação funcionava com estrutura empresarial, realizando lavagem de dinheiro e ocultação patrimonial. Segundo os investigadores, o grupo movimentou mais de R$ 513 milhões em operações suspeitas por meio de empresas de fachada, todas com sedes formalmente constituídas.

Em junho deste ano, a polícia conseguiu interceptar uma das principais remessas da quadrilha: mais de 700 quilos de haxixe. Esta foi a maior apreensão da droga na história do Paraná e a segunda maior do país. Na ocasião, dois investigados foram presos e confessaram que receberiam R$ 400 mil pelo transporte.

As ações policiais continuaram nos meses seguintes. Em outubro, foram apreendidos mais de 900 quilos de maconha em Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul. Semanas depois, outros 350 quilos da mesma droga foram encontrados em uma oficina mecânica ligada ao grupo no bairro Pinheirinho, em Curitiba.

O principal alvo da investigação da megaoperação da polícia já havia sido detido anteriormente em Itapema, onde vivia em um apartamento de luxo. De lá, ele coordenava toda a operação criminosa, contando com o apoio de co-líderes estabelecidos em Curitiba.

“As investigações revelaram que esse homem era o responsável direto pelo envio de armas de grosso calibre a partir do estado de São Paulo para uma organização criminosa no estado do Rio de Janeiro, além de abastecer estes e outros estados com grandes quantidades de drogas”, destaca o delegado da PCPR Victor Loureiro Mattar Assad.

