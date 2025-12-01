UFPR lança processo seletivo sem vestibular para 852 vagas em 56 cursos

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Universidade Federal do Paraná (UFPR) abriu 852 vagas para ingresso em cursos de graduação sem vestibular, com seleção pela nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). As inscrições para o Processo Seletivo Simplificado Enem 2026 são gratuitas e podem ser feitas até o dia 19 de janeiro, pelo site www.nc.ufpr.br.

As vagas do PSS Enem estão distribuídas entre 56 cursos, em Curitiba, Jandaia do Sul, Matinhos, Palotina e Pontal do Paraná (confira abaixo o quadro de vagas). Para participar do processo, o estudante precisa concluir o Ensino Médio até o fim do prazo para registro acadêmico (29/01/2026) e ter realizado o Enem em uma das seguintes edições: 2025, 2024, 2023, 2022 e 2021.

Quem tiver participado de mais de uma edição do Enem deve optar por apenas um dos resultados ao se inscrever no PSS Enem.

Das 852 vagas disponíveis no PSS Enem, 292 são para cursos em Curitiba; há 100 vagas em Jandaia do Sul,136 em Matinhos, 254 em Palotina e 70 em Pontal do Paraná.

O resultado preliminar do PSS Enem será divulgado no dia 20 de janeiro e o resultado definitivo (após período de recursos), no dia 26 de janeiro. Estão previstas duas chamadas complementares, nos dias 20 de fevereiro e 5 de março.

Quadro de vagas para ingresso com nota do Enem na UFPR

Campus NOME TURNO GRAU VAGAS Curitiba Ciências Sociais M Licenciatura 10 Curitiba Comunicação Institucional M Tecnológico 2 Curitiba Engenharia Cartográfica e de Agrimensura I (M+V) Bacharelado 19 Curitiba Engenharia Florestal I (M+V) Bacharelado 33 Curitiba Engenharia Industrial Madeireira N Bacharelado 6 Curitiba Engenharia Industrial Madeireira I (M+V) Bacharelado 24 Curitiba Expressão Gráfica M Bacharelado 12 Curitiba Física N Licenciatura 34 Curitiba Geografia N Bacharelado 4 Curitiba Geografia M Bacharelado 3 Curitiba Gestão da Qualidade N Tecnológico 19 Curitiba Gestão Pública N Tecnológico 10 Curitiba Letras – Italiano M Licenciatura 4 Curitiba Letras – Polonês N Bacharelado 4 Curitiba Letras – Português e Alemão M Licenciatura 4 Curitiba Letras – Português e Francês N Licenciatura 3 Curitiba Luteria I (M+V) Tecnológico 6 Curitiba Matemática N Licenciatura 4 Curitiba Matemática V Licenciatura 10 Curitiba Matemática Industrial V Bacharelado 21 Curitiba Negócios Imobiliários N Tecnológico 2 Curitiba Química N Licenciatura 12 Curitiba Química I (M+V) Licenciatura 14 Curitiba Secretariado N Tecnológico 26 Curitiba Turismo M Bacharelado 6 Jandaia do Sul Ciências Exatas (Física) N Licenciatura 11 Jandaia do Sul Ciências Exatas (Matemática) N Licenciatura 9 Jandaia do Sul Ciências Exatas (Química) N Licenciatura 12 Jandaia do Sul Engenharia Agrícola I (M+V) Bacharelado 22 Jandaia do Sul Engenharia de Alimentos I (M+V) Bacharelado 24 Jandaia do Sul Engenharia de Produção I (M+V) Bacharelado 22 Matinhos Administração Pública N Bacharelado 5 Matinhos Agroecologia M Tecnológico 15 Matinhos Ciências N Licenciatura 22 Matinhos Ciências Ambientais I (M+V) Bacharelado 18 Matinhos Geografia N Licenciatura 17 Matinhos Gestão de Turismo N Tecnológico 11 Matinhos Gestão e Empreendedorismo N Bacharelado 12 Matinhos Letras – Português N Licenciatura 13 Matinhos Saúde Coletiva M Bacharelado 20 Matinhos Serviço Social N Bacharelado 3 Palotina Ciências Biológicas I (M+V) Licenciatura 17 Palotina Ciências Biológicas I (M+V) Bacharelado 12 Palotina Ciências Exatas (Física) N Licenciatura 27 Palotina Ciências Exatas (Matemática) N Licenciatura 21 Palotina Ciências Exatas (Química) N Licenciatura 26 Palotina Computação N Licenciatura 29 Palotina Engenharia de Aquicultura I (M+V) Bacharelado 43 Palotina Engenharia de Bioprocessos e Biotecnologia N Bacharelado 41 Palotina Engenharia de Energia M Bacharelado 38 Pontal do Paraná Ciências Exatas (Física) N Licenciatura 10 Pontal do Paraná Ciências Exatas (Matemática) N Licenciatura 8 Pontal do Paraná Ciências Exatas (Química) N Licenciatura 13 Pontal do Paraná Engenharia Ambiental e Sanitária V Bacharelado 17 Pontal do Paraná Engenharia de Aquicultura M Bacharelado 20 Pontal do Paraná Oceanografia I (M+V) Bacharelado 2



