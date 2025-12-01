UFPR lança processo seletivo sem vestibular para 852 vagas em 56 cursos

A Universidade Federal do Paraná (UFPR) abriu 852 vagas para ingresso em cursos de graduação sem vestibular, com seleção pela nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). As inscrições para o Processo Seletivo Simplificado Enem 2026 são gratuitas e podem ser feitas até o dia 19 de janeiro, pelo site www.nc.ufpr.br.
As vagas do PSS Enem estão distribuídas entre 56 cursos, em Curitiba, Jandaia do Sul, Matinhos, Palotina e Pontal do Paraná (confira abaixo o quadro de vagas). Para participar do processo, o estudante precisa concluir o Ensino Médio até o fim do prazo para registro acadêmico (29/01/2026) e ter realizado o Enem em uma das seguintes edições: 2025, 2024, 2023, 2022 e 2021.
Quem tiver participado de mais de uma edição do Enem deve optar por apenas um dos resultados ao se inscrever no PSS Enem.
Das 852 vagas disponíveis no PSS Enem, 292 são para cursos em Curitiba; há 100 vagas em Jandaia do Sul,136 em Matinhos, 254 em Palotina e 70 em Pontal do Paraná.
O resultado preliminar do PSS Enem será divulgado no dia 20 de janeiro e o resultado definitivo (após período de recursos), no dia 26 de janeiro. Estão previstas duas chamadas complementares, nos dias 20 de fevereiro e 5 de março.
Quadro de vagas para ingresso com nota do Enem na UFPR
|Campus
|NOME
|TURNO
|GRAU
|VAGAS
|Curitiba
|Ciências Sociais
|M
|Licenciatura
|10
|Curitiba
|Comunicação Institucional
|M
|Tecnológico
|2
|Curitiba
|Engenharia Cartográfica e de Agrimensura
|I (M+V)
|Bacharelado
|19
|Curitiba
|Engenharia Florestal
|I (M+V)
|Bacharelado
|33
|Curitiba
|Engenharia Industrial Madeireira
|N
|Bacharelado
|6
|Curitiba
|Engenharia Industrial Madeireira
|I (M+V)
|Bacharelado
|24
|Curitiba
|Expressão Gráfica
|M
|Bacharelado
|12
|Curitiba
|Física
|N
|Licenciatura
|34
|Curitiba
|Geografia
|N
|Bacharelado
|4
|Curitiba
|Geografia
|M
|Bacharelado
|3
|Curitiba
|Gestão da Qualidade
|N
|Tecnológico
|19
|Curitiba
|Gestão Pública
|N
|Tecnológico
|10
|Curitiba
|Letras – Italiano
|M
|Licenciatura
|4
|Curitiba
|Letras – Polonês
|N
|Bacharelado
|4
|Curitiba
|Letras – Português e Alemão
|M
|Licenciatura
|4
|Curitiba
|Letras – Português e Francês
|N
|Licenciatura
|3
|Curitiba
|Luteria
|I (M+V)
|Tecnológico
|6
|Curitiba
|Matemática
|N
|Licenciatura
|4
|Curitiba
|Matemática
|V
|Licenciatura
|10
|Curitiba
|Matemática Industrial
|V
|Bacharelado
|21
|Curitiba
|Negócios Imobiliários
|N
|Tecnológico
|2
|Curitiba
|Química
|N
|Licenciatura
|12
|Curitiba
|Química
|I (M+V)
|Licenciatura
|14
|Curitiba
|Secretariado
|N
|Tecnológico
|26
|Curitiba
|Turismo
|M
|Bacharelado
|6
|Jandaia do Sul
|Ciências Exatas (Física)
|N
|Licenciatura
|11
|Jandaia do Sul
|Ciências Exatas (Matemática)
|N
|Licenciatura
|9
|Jandaia do Sul
|Ciências Exatas (Química)
|N
|Licenciatura
|12
|Jandaia do Sul
|Engenharia Agrícola
|I (M+V)
|Bacharelado
|22
|Jandaia do Sul
|Engenharia de Alimentos
|I (M+V)
|Bacharelado
|24
|Jandaia do Sul
|Engenharia de Produção
|I (M+V)
|Bacharelado
|22
|Matinhos
|Administração Pública
|N
|Bacharelado
|5
|Matinhos
|Agroecologia
|M
|Tecnológico
|15
|Matinhos
|Ciências
|N
|Licenciatura
|22
|Matinhos
|Ciências Ambientais
|I (M+V)
|Bacharelado
|18
|Matinhos
|Geografia
|N
|Licenciatura
|17
|Matinhos
|Gestão de Turismo
|N
|Tecnológico
|11
|Matinhos
|Gestão e Empreendedorismo
|N
|Bacharelado
|12
|Matinhos
|Letras – Português
|N
|Licenciatura
|13
|Matinhos
|Saúde Coletiva
|M
|Bacharelado
|20
|Matinhos
|Serviço Social
|N
|Bacharelado
|3
|Palotina
|Ciências Biológicas
|I (M+V)
|Licenciatura
|17
|Palotina
|Ciências Biológicas
|I (M+V)
|Bacharelado
|12
|Palotina
|Ciências Exatas (Física)
|N
|Licenciatura
|27
|Palotina
|Ciências Exatas (Matemática)
|N
|Licenciatura
|21
|Palotina
|Ciências Exatas (Química)
|N
|Licenciatura
|26
|Palotina
|Computação
|N
|Licenciatura
|29
|Palotina
|Engenharia de Aquicultura
|I (M+V)
|Bacharelado
|43
|Palotina
|Engenharia de Bioprocessos e Biotecnologia
|N
|Bacharelado
|41
|Palotina
|Engenharia de Energia
|M
|Bacharelado
|38
|Pontal do Paraná
|Ciências Exatas (Física)
|N
|Licenciatura
|10
|Pontal do Paraná
|Ciências Exatas (Matemática)
|N
|Licenciatura
|8
|Pontal do Paraná
|Ciências Exatas (Química)
|N
|Licenciatura
|13
|Pontal do Paraná
|Engenharia Ambiental e Sanitária
|V
|Bacharelado
|17
|Pontal do Paraná
|Engenharia de Aquicultura
|M
|Bacharelado
|20
|Pontal do Paraná
|Oceanografia
|I (M+V)
|Bacharelado
|2