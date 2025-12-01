Nota do Enem

UFPR lança processo seletivo sem vestibular para 852 vagas em 56 cursos

A Universidade Federal do Paraná (UFPR) abriu 852 vagas para ingresso em cursos de graduação sem vestibular, com seleção pela nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). As inscrições para o Processo Seletivo Simplificado Enem 2026 são gratuitas e podem ser feitas até o dia 19 de janeiro, pelo site www.nc.ufpr.br.

As vagas do PSS Enem estão distribuídas entre 56 cursos, em Curitiba, Jandaia do Sul, Matinhos, Palotina e Pontal do Paraná (confira abaixo o quadro de vagas). Para participar do processo, o estudante precisa concluir o Ensino Médio até o fim do prazo para registro acadêmico (29/01/2026) e ter realizado o Enem em uma das seguintes edições: 2025, 2024, 2023, 2022 e 2021.

Quem tiver participado de mais de uma edição do Enem deve optar por apenas um dos resultados ao se inscrever no PSS Enem.

Das 852 vagas disponíveis no PSS Enem, 292 são para cursos em Curitiba; há 100 vagas em Jandaia do Sul,136 em Matinhos, 254 em Palotina e 70 em Pontal do Paraná.

O resultado preliminar do PSS Enem será divulgado no dia 20 de janeiro e o resultado definitivo (após período de recursos), no dia 26 de janeiro. Estão previstas duas chamadas complementares, nos dias 20 de fevereiro e 5 de março.

Quadro de vagas para ingresso com nota do Enem na UFPR

Campus NOMETURNOGRAUVAGAS
CuritibaCiências SociaisMLicenciatura10
CuritibaComunicação InstitucionalMTecnológico 2
CuritibaEngenharia Cartográfica e de AgrimensuraI (M+V)Bacharelado19
CuritibaEngenharia FlorestalI (M+V)Bacharelado33
CuritibaEngenharia Industrial MadeireiraNBacharelado6
CuritibaEngenharia Industrial MadeireiraI (M+V)Bacharelado24
CuritibaExpressão GráficaMBacharelado12
CuritibaFísicaNLicenciatura34
CuritibaGeografiaNBacharelado4
CuritibaGeografiaMBacharelado3
CuritibaGestão da QualidadeNTecnológico19
CuritibaGestão PúblicaNTecnológico10
CuritibaLetras – ItalianoMLicenciatura4
CuritibaLetras – PolonêsNBacharelado 4
CuritibaLetras – Português e AlemãoMLicenciatura4
CuritibaLetras – Português e FrancêsNLicenciatura3
CuritibaLuteriaI (M+V)Tecnológico6
CuritibaMatemáticaNLicenciatura4
CuritibaMatemáticaVLicenciatura10
CuritibaMatemática IndustrialVBacharelado21
CuritibaNegócios ImobiliáriosNTecnológico2
CuritibaQuímicaNLicenciatura12
CuritibaQuímicaI (M+V)Licenciatura14
CuritibaSecretariadoNTecnológico26
CuritibaTurismoMBacharelado6
Jandaia do SulCiências Exatas (Física)NLicenciatura11
Jandaia do SulCiências Exatas (Matemática)NLicenciatura9
Jandaia do SulCiências Exatas (Química)NLicenciatura12
Jandaia do SulEngenharia AgrícolaI (M+V)Bacharelado22
Jandaia do SulEngenharia de AlimentosI (M+V)Bacharelado24
Jandaia do SulEngenharia de ProduçãoI (M+V)Bacharelado22
MatinhosAdministração PúblicaNBacharelado5
MatinhosAgroecologiaMTecnológico15
MatinhosCiênciasNLicenciatura22
MatinhosCiências AmbientaisI (M+V)Bacharelado18
MatinhosGeografiaNLicenciatura17
MatinhosGestão de TurismoNTecnológico11
MatinhosGestão e EmpreendedorismoNBacharelado12
MatinhosLetras – PortuguêsNLicenciatura13
MatinhosSaúde ColetivaMBacharelado20
MatinhosServiço SocialNBacharelado3
PalotinaCiências BiológicasI (M+V)Licenciatura17
PalotinaCiências BiológicasI (M+V)Bacharelado12
PalotinaCiências Exatas (Física)NLicenciatura27
PalotinaCiências Exatas (Matemática)NLicenciatura21
PalotinaCiências Exatas (Química)NLicenciatura26
PalotinaComputaçãoNLicenciatura29
PalotinaEngenharia de AquiculturaI (M+V)Bacharelado43
PalotinaEngenharia de Bioprocessos e BiotecnologiaNBacharelado41
PalotinaEngenharia de EnergiaMBacharelado38
Pontal do ParanáCiências Exatas (Física)NLicenciatura10
Pontal do ParanáCiências Exatas (Matemática)NLicenciatura8
Pontal do ParanáCiências Exatas (Química)NLicenciatura13
Pontal do ParanáEngenharia Ambiental e SanitáriaVBacharelado17
Pontal do ParanáEngenharia de AquiculturaMBacharelado20
Pontal do ParanáOceanografiaI (M+V)Bacharelado2


