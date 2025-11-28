Fim da prova!

Transferência para a UFPR usará nota do Enem a partir de 2026

28/11/25
Prédio da UFPR, na Praça Santos Andrade, em Curitiba
A partir de 2026, quem deseja fazer transferência para a Universidade Federal do Paraná (UFPR) não precisará mais fazer a tradicional prova de conhecimentos gerais. A seleção será feita exclusivamente pela nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). A novidade faz parte da nova resolução sobre o Processo de Ocupação de Vagas Remanescentes (Provar), recém-aprovada pelo Conselho de Ensino e Pesquisa (CEPE) da universidade.

Com as novas regras, os candidatos poderão utilizar a nota de uma das cinco edições anteriores do Enem para concorrer a uma vaga. A classificação seguirá três critérios principais, aplicados em ordem: maior média ponderada na nota do Enem; maior nota na redação; e maior idade cronológica.

Esta mudança integra um pacote de medidas que a atual gestão da UFPR vem implementando para facilitar o acesso à universidade e diminuir o número de vagas ociosas. Em outubro, por exemplo, a instituição já havia anunciado que o vestibular passará a ser realizado em fase única a partir do processo seletivo 2026/2027.

Outras mudanças a partir de 2026 na UFPR

A resolução aprovada também contempla outras seis modalidades do Provar. Duas delas são destinadas ao público externo: o aproveitamento de curso superior (para quem já tem diploma e deseja iniciar outra graduação) e a complementação de estudos (para graduados que buscam um novo grau em curso de mesmo nome, como alguém formado em bacharelado que deseja cursar a licenciatura da mesma área).

Para os estudantes que já estão na UFPR existem quatro possibilidades: mudança de turno, mudança de grau, reopção de curso e reintegração – esta última voltada para alunos com registro acadêmico cancelado.

Nestas seis modalidades, o cálculo das vagas ociosas também sofreu alterações importantes. O levantamento passará a considerar a capacidade real de cada curso e será realizado anualmente pela Pró-Reitoria de Graduação e Educação Profissional (Prograp), com posterior homologação pelo CEPE. As vagas identificadas em cada ano serão disponibilizadas no Provar para preenchimento no ano seguinte.

