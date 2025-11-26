Natal de Curitiba tem estreia na UFPR e oficinas de bolachas no Bosque Alemão

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A partir de quinta

O Natal de Curitiba 2025 traz duas novas atrações nesta quinta-feira (27/11). Na Praça Santos Andrade, estreia o espetáculo ‘Abrace o Mundo’, às 20h, utilizando as escadarias do prédio histórico da Universidade Federal do Paraná (UFPR) como cenário. No Bosque Alemão, iniciam as oficinas gratuitas de bolachas natalinas no Oratório de Bach, decorado especialmente para a ocasião.

O show ‘Abrace o Mundo’, escrito e dirigido por João Luiz Fiani, conta a história de um menino que questiona como o Papai Noel entrega presentes no mundo todo simultaneamente. A produção conta com coreografias, músicas originais, iluminação de Beto Bruel e figurinos inéditos. Será apresentado diariamente, exceto às quartas, até 23 de dezembro.

No Bosque Alemão, as oficinas de bolachas natalinas começam às 11h no Oratório de Bach, transformado na Casa de Pão de Mel. Nos dois primeiros dias, as atividades são voltadas para crianças atendidas pela FAS e Secretaria de Desenvolvimento Humano. A partir de sábado (29/11), abrem para o público geral, funcionando de quinta a domingo, das 11h às 18h, até 21 de dezembro.

Programação de Natal de Curitiba desta quinta-feira (27/11)

A programação do dia ainda inclui apresentações do Auto dos Anjos da Anunciação nas Ruas da Cidadania do Tatuquara (9h30) e do Cajuru (14h). O espetáculo combina teatro, música e interação com o público, finalizando com a formação de um presépio vivo.

Outras atrações do dia incluem as feiras especiais de Natal nas praças Osório e Santos Andrade, a roda-gigante na Rua XV, a Rua Iluminada da Família Moletta no Umbará e o Auto de Natal do Largo da Ordem.