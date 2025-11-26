Maria Fumaça de Natal já tem data para passar por Curitiba: veja quando

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Rumo Logística divulgou as datas oficiais de circulação da tradicional Maria Fumaça de Natal, uma das atrações natalinas mais esperadas. Os passeios começam no dia 2 de dezembro e seguem até 21 do mesmo mês. Em Curitiba, haverá três oportunidades para acompanhar a passagem dos vagões iluminados e decorados com a temática natalina.

O trem utilizado é o modelo Mallet 204, uma raridade. Fabricada em 1950, a locomotiva é a única desse tipo ainda em operação na América do Sul. Todos os anos, ela reaparece iluminada com cerca de 800 metros de mangueiras de LED. Durante as paradas, o público ainda poderá ver o Papai Noel e seus duendes, que participam das apresentações e interagem com quem estiver acompanhando o trajeto.

Neste ano, a viagem começa por Mafra, em Santa Catarina. De lá, a locomotiva avança para cidades do Paraná, passando por Lapa, Ponta Grossa, Araucária, Curitiba, Almirante Tamandaré e municípios do Litoral. Cada parada inclui um pequeno espetáculo cultural, montado especialmente para acompanhar o clima natalino.

Em Curitiba, a primeira passagem acontece no domingo, 7 de dezembro, às 19h, na sede da Rumo, no bairro Cajuru. Depois disso, o trem retorna à capital em duas outras datas: 14 de dezembro, às 20h, e 15 de dezembro, às 19h.

Confira, abaixo, as datas das passagens pelo Paraná:

03 de dezembro : na Lapa, às 18h, na Rua da Saudade, nº 49;

: na Lapa, às 18h, na Rua da Saudade, nº 49; 05 de dezembro : em Ponta Grossa, às 19h, na Avenida General Carlos Cavalcanti;

: em Ponta Grossa, às 19h, na Avenida General Carlos Cavalcanti; 06 de dezembro : em Balsa Nova, às 18h, na Estação Ferroviária de Balsa Nova;

: em Balsa Nova, às 18h, na Estação Ferroviária de Balsa Nova; 06 de dezembro : em Araucária, às 19h30, na Rua dos Expedicionários Brasileiros, nº 1;

: em Araucária, às 19h30, na Rua dos Expedicionários Brasileiros, nº 1; 07 de dezembro : em Curitiba, às 19h, na esquina das Rua Emílio Bertolini e Rua Toufic Raad;

: em Curitiba, às 19h, na esquina das Rua Emílio Bertolini e Rua Toufic Raad; 08 de dezembro : em Pinhais, às 19h, na Avenida Ayrton Senna da Silva, nº 2601;

: em Pinhais, às 19h, na Avenida Ayrton Senna da Silva, nº 2601; 08 de dezembro : em Piraquara, às 20h30, na Rua Coronel Manuel Alves Cordeiro;

: em Piraquara, às 20h30, na Rua Coronel Manuel Alves Cordeiro; 09 de dezembro : em Antonina, às 19h, na Praça Carlos Cavalcante, nº 80;

: em Antonina, às 19h, na Praça Carlos Cavalcante, nº 80; 10 de dezembro : em Morretes, às 19h, na Rua Padre Saviniano, nº 768;

: em Morretes, às 19h, na Rua Padre Saviniano, nº 768; 11 de dezembro : em Paranaguá, às 19h, na esquina da Avenida Roque Vernalha com a Rua Paulo Canhola;

: em Paranaguá, às 19h, na esquina da Avenida Roque Vernalha com a Rua Paulo Canhola; 12 de dezembro : em Paranaguá, às 18h30, na esquina da Rua Caiobá x Rua Silvino Trípole;

: em Paranaguá, às 18h30, na esquina da Rua Caiobá x Rua Silvino Trípole; 13 de dezembro : em Piraquara, às 18h30, na Rua Coronel Manuel Alves Cordeiro;

: em Piraquara, às 18h30, na Rua Coronel Manuel Alves Cordeiro; 14 de dezembro : em Almirante Tamandaré, às 19h, na Avenida Francisco Kruger;

: em Almirante Tamandaré, às 19h, na Avenida Francisco Kruger; 14 de dezembro : em Curitiba, às 20h, na esquina da Avenida Dr. Dário Lopes dos Santos com a Rua Pedro de Araújo Franco;

: em Curitiba, às 20h, na esquina da Avenida Dr. Dário Lopes dos Santos com a Rua Pedro de Araújo Franco; 15 de dezembro: em Curitiba, às 19h, na esquina da Rua Emílio Bertolini com a Rua Toufic Raad.

