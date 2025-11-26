Gigante decorado!

Maria Fumaça de Natal já tem data para passar por Curitiba: veja quando

A Rumo Logística divulgou as datas oficiais de circulação da tradicional Maria Fumaça de Natal, uma das atrações natalinas mais esperadas. Os passeios começam no dia 2 de dezembro e seguem até 21 do mesmo mês. Em Curitiba, haverá três oportunidades para acompanhar a passagem dos vagões iluminados e decorados com a temática natalina.

O trem utilizado é o modelo Mallet 204, uma raridade. Fabricada em 1950, a locomotiva é a única desse tipo ainda em operação na América do Sul. Todos os anos, ela reaparece iluminada com cerca de 800 metros de mangueiras de LED. Durante as paradas, o público ainda poderá ver o Papai Noel e seus duendes, que participam das apresentações e interagem com quem estiver acompanhando o trajeto.

Neste ano, a viagem começa por Mafra, em Santa Catarina. De lá, a locomotiva avança para cidades do Paraná, passando por Lapa, Ponta Grossa, Araucária, Curitiba, Almirante Tamandaré e municípios do Litoral. Cada parada inclui um pequeno espetáculo cultural, montado especialmente para acompanhar o clima natalino.

Em Curitiba, a primeira passagem acontece no domingo, 7 de dezembro, às 19h, na sede da Rumo, no bairro Cajuru. Depois disso, o trem retorna à capital em duas outras datas: 14 de dezembro, às 20h, e 15 de dezembro, às 19h. 

Confira, abaixo, as datas das passagens pelo Paraná:

  • 03 de dezembro: na Lapa, às 18h, na Rua da Saudade, nº 49;
  • 05 de dezembro: em Ponta Grossa, às 19h, na Avenida General Carlos Cavalcanti;
  • 06 de dezembro: em Balsa Nova, às 18h, na Estação Ferroviária de Balsa Nova;
  • 06 de dezembro: em Araucária, às 19h30, na Rua dos Expedicionários Brasileiros, nº 1;
  • 07 de dezembro: em Curitiba, às 19h, na esquina das Rua Emílio Bertolini e Rua Toufic Raad;
  • 08 de dezembro: em Pinhais, às 19h, na Avenida Ayrton Senna da Silva, nº 2601;
  • 08 de dezembro: em Piraquara, às 20h30, na Rua Coronel Manuel Alves Cordeiro;
  • 09 de dezembro: em Antonina, às 19h, na Praça Carlos Cavalcante, nº 80;
  • 10 de dezembro: em Morretes, às 19h, na Rua Padre Saviniano, nº 768;
  • 11 de dezembro: em Paranaguá, às 19h, na esquina da Avenida Roque Vernalha com a Rua Paulo Canhola;
  • 12 de dezembro: em Paranaguá, às 18h30, na esquina da Rua Caiobá x Rua Silvino Trípole;
  • 13 de dezembro: em Piraquara, às 18h30, na Rua Coronel Manuel Alves Cordeiro;
  • 14 de dezembro: em Almirante Tamandaré, às 19h, na Avenida Francisco Kruger;
  • 14 de dezembro: em Curitiba, às 20h, na esquina da Avenida Dr. Dário Lopes dos Santos com a Rua Pedro de Araújo Franco;
  • 15 de dezembro: em Curitiba, às 19h, na esquina da Rua Emílio Bertolini com a Rua Toufic Raad.
