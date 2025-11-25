Auto de Natal do Largo da Ordem estreia com bonecos gigantes em Curitiba

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O tradicional Auto de Natal do Largo da Ordem estreia nesta quarta-feira (26/11) no Centro Histórico de Curitiba, trazendo como novidade bonecos gigantes do Casal Noel. O espetáculo, que integra a programação do Natal de Curitiba 2025, terá início às 20h, com encenações em sacadas de construções históricas desde a Praça Garibaldi até o Largo da Ordem.

A grande atração deste ano serão os bonecos de Papai e Mamãe Noel, com 4 metros de altura, que circularão pelas calçadas do Largo. Criados pelo artista Eduardo Santos, cada personagem requer cinco artistas para sua manipulação. O diretor Edson Bueno destaca que os bonecos são articulados e interagirão com o público.

O Auto apresentará cenas da Anunciação e Natividade, culminando com a formação de um presépio vivo em frente à Casa Romário Martins. O espetáculo ocorrerá também nos dias 27 e 30 de novembro, e de 1 a 3 de dezembro, sempre às 20h.

Além do Auto, a programação do dia inclui apresentações nas regionais Pinheirinho (9h) e Bairro Novo (14h), e o musical ‘A Inesquecível Fábrica de Emoções’ na Praça Santos Andrade às 21h. O Natal de Curitiba 2025, realizado pela Prefeitura, conta com diversos patrocinadores e oferece atrações até 6 de janeiro, com apresentações até 23 de dezembro.