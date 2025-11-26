Ônibus com super decoração de Natal circula por Curitiba e região; Descubra o itinerário

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Desde 15 de novembro, o Ônibus Natalino já percorre cidades da Região Metropolitana de Curitiba. Nesta semana, o veículo decorado com luzes e trilha sonora natalina passará por bairros de Colombo e Curitiba e seguirá levando encanto até o fim de dezembro.

A iniciativa busca espalhar uma mensagem de fraternidade e esperança ao longo do trajeto. O projeto é organizado pela Missão Artistas de Cristo (MAC), uma referência em evangelismo por meio da arte em Curitiba, em parceria com a Expresso Azul e a Viação Colombo.

Segundo Josiel da Silva Martins, membro da MAC e idealizador do Ônibus Natalino, a ação começou na Primeira Igreja do Evangelho Quadrangular de Curitiba (IEQ), durante as celebrações dos 36 anos da organização. Ele destaca que o trabalho sempre teve a arte como ponto central.

“Desde 1989, usamos a arte como forma de evangelismo, transformando palcos, ruas e outros espaços em locais para espalhar a mensagem de amor e esperança. Somos uma organização com representantes de várias religiões”, afirma Josiel, que também é técnico em Trânsito e Transporte Coletivo e servidor de carreira da Urbs.

Além das apresentações, o grupo aproveitou o mês de novembro para promover uma campanha de arrecadação em apoio às vítimas do tornado que atingiu Rio Bonito do Iguaçu. A mobilização reuniu mais de 100 voluntários e garantiu a doação de brinquedos para as crianças do município.

As saídas do Ônibus Natalino ocorrem sempre da garagem da Viação Colombo, empresa parceira da ação. As próximas rotas e datas serão divulgadas nas redes sociais do projeto. Confira, abaixo, a programação desta semana:

Quarta-feira (26/11) , às 19h30: saída da garagem e passeio por Colombo;

, às 19h30: saída da garagem e passeio por Colombo; Quinta-feira (27/11) , às 19h30: saída da garagem e circulação pelo Jardim Aliança, no Santa Cândida;

, às 19h30: saída da garagem e circulação pelo Jardim Aliança, no Santa Cândida; Sexta-feira (28/11), às 19h30: saída da garagem com circulação por bairros de Colombo;

às 19h30: saída da garagem com circulação por bairros de Colombo; Sábado (29/11) , às 16h30: saída da garagem e passeio pelo bairro Tatuquara;

, às 16h30: saída da garagem e passeio pelo bairro Tatuquara; Domingo (30/11), às ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠18h: saída da garagem e passeio por bairros de Colombo.

Manda pra Tribuna!

Você conhece pessoas que fazem coisas incríveis, viu alguma irregularidade na sua região? Quer mandar uma foto, vídeo ou fazer uma denúncia? Entre em contato com a gente pelo WhatsApp dos Caçadores de Notícias, pelo número (41) 9 9683-9504. Ah, quando falar com a gente, conte sobre essa matéria aqui! 😉