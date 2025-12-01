Língua estrangeira

Curitiba inclui ensino de ucraniano em escolas municipais

2 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por SECOM Tai
- Atualizado: 01/12/25 18h01
Prefeito Eduardo Pimentel formaliza parceria com Embaixada Ucraniana para ensino do.idioma nas escolas. Curitiba, 01/12/2025. Foto: Ricardo Marajó/SECOM

A Prefeitura de Curitiba formalizou nesta segunda-feira (1/12) um projeto para incluir o ensino do idioma ucraniano nas escolas da rede municipal. O prefeito Eduardo Pimentel assinou um memorando de entendimento com a Embaixada da Ucrânia, ao lado do cônsul honorário da Ucrânia em Curitiba, Mariano Czaikowski.

A capital paranaense concentra cerca de 70 mil descendentes de ucranianos. Um projeto-piloto foi realizado este ano na Escola Municipal Papa João XXIII, no bairro Portão. O ucraniano é falado por aproximadamente 45 milhões de pessoas no mundo, sendo a segunda língua eslava mais falada.

O secretário municipal da Educação, Jean Pierre Neto, informou que o projeto já conta com cerca de 400 estudantes interessados. As aulas ocorrem uma vez por semana, às quintas-feiras, das 13h às 17h, desde outubro.

A metodologia abrange conteúdos linguísticos, culturais, artísticos e conhecimentos gerais, visando proporcionar uma compreensão abrangente da língua e cultura ucraniana. A Embaixada da Ucrânia também doou dez exemplares de livros para as bibliotecas da rede municipal.

Além do ucraniano, a rede municipal de Curitiba oferece aulas gratuitas de inglês, espanhol, italiano e francês em extensão de carga horária aos estudantes. A iniciativa busca ampliar as oportunidades educacionais e culturais para os alunos da rede pública municipal.

Grupos de WhatsApp da Tribuna
Receba Notícias no seu WhatsApp!
Receba as notícias do seu bairro e do seu time pelo WhatsApp.
Participe dos Grupos da Tribuna
Tags
Comunique erros
Voltar ao topo
O conteúdo do comentário é de responsabilidade do autor da mensagem. Ao comentar na Tribuna você aceita automaticamente as Política de Privacidade e Termos de Uso da Tribuna e da Plataforma Facebook. Os usuários também podem denunciar comentários que desrespeitem os termos de uso usando as ferramentas da plataforma Facebook.