Curitiba inclui ensino de ucraniano em escolas municipais

A Prefeitura de Curitiba formalizou nesta segunda-feira (1/12) um projeto para incluir o ensino do idioma ucraniano nas escolas da rede municipal. O prefeito Eduardo Pimentel assinou um memorando de entendimento com a Embaixada da Ucrânia, ao lado do cônsul honorário da Ucrânia em Curitiba, Mariano Czaikowski.
A capital paranaense concentra cerca de 70 mil descendentes de ucranianos. Um projeto-piloto foi realizado este ano na Escola Municipal Papa João XXIII, no bairro Portão. O ucraniano é falado por aproximadamente 45 milhões de pessoas no mundo, sendo a segunda língua eslava mais falada.
O secretário municipal da Educação, Jean Pierre Neto, informou que o projeto já conta com cerca de 400 estudantes interessados. As aulas ocorrem uma vez por semana, às quintas-feiras, das 13h às 17h, desde outubro.
A metodologia abrange conteúdos linguísticos, culturais, artísticos e conhecimentos gerais, visando proporcionar uma compreensão abrangente da língua e cultura ucraniana. A Embaixada da Ucrânia também doou dez exemplares de livros para as bibliotecas da rede municipal.
Além do ucraniano, a rede municipal de Curitiba oferece aulas gratuitas de inglês, espanhol, italiano e francês em extensão de carga horária aos estudantes. A iniciativa busca ampliar as oportunidades educacionais e culturais para os alunos da rede pública municipal.