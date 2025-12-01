Curitiba distribui 10 mil mudas de árvores nativas nas regionais da cidade

A Prefeitura de Curitiba iniciará nesta semana a distribuição de 10 mil mudas de árvores nativas nas administrações regionais da cidade, como parte final do Programa Meio Milhão de Árvores para 2023. A primeira entrega acontecerá na quarta-feira (3/12), às 9h, na Regional Cajuru, localizada na Rua da Cidadania (Avenida Prefeito Maurício Fruet, 2.150). Cada regional receberá mil mudas para distribuição aos moradores.

As demais entregas ocorrerão na semana seguinte, sempre a partir das 9h. No dia 9 de dezembro, será a vez das regionais CIC e Fazendinha/Portão. Em 10 de dezembro, as regionais Pinheirinho e Boqueirão farão a distribuição. As Ruas da Cidadania do Bairro Novo e Boa Vista realizarão as entregas no dia 11 de dezembro. O encerramento das distribuições acontecerá em 12 de dezembro, nas regionais Tatuquara e Matriz.

Para receber uma muda, os moradores devem apresentar um documento de identificação e um comprovante de residência. A Secretaria Municipal do Meio Ambiente (SMMA) recomenda que os interessados levem uma sacola para o transporte das mudas. O cadastro dos destinatários visa o controle de georreferenciamento pelo Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba (Ippuc).

O programa Meio Milhão de Árvores tem como objetivo plantar 500 mil árvores em Curitiba nos próximos quatro anos. Desde janeiro deste ano, mais de 150 mil árvores já foram plantadas na cidade, em ações realizadas pela Prefeitura e com a colaboração da população. A iniciativa faz parte das estratégias do Plano de Adaptação e Mitigação das Mudanças Climáticas de Curitiba (PlanClima), visando tornar a cidade mais resiliente frente às mudanças climáticas.

É importante ressaltar que o plantio de árvores em vias públicas de Curitiba requer avaliação e autorização prévia da Secretaria Municipal do Meio Ambiente. A escolha das espécies para as vias públicas deve seguir normas definidas pelo Departamento de Arborização e Produção Vegetal, evitando problemas futuros em calçadas e sinalização viária. Moradores que desejarem plantar árvores em áreas públicas devem fazer a solicitação através da Central 156.