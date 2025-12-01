Curitiba terá espetáculo gratuito com balé suspenso em roda-gigante

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Nesta terça-feira (2), Curitiba viverá um dos momentos mais esperados de toda a programação natalina da cidade. O Boticário promove na Rua XV de Novembro, um grande cortejo que reúne música, dança, luzes e personagens natalinos, que terá como ponto alto uma atração inédita: a primeira apresentação de ballet suspenso realizada em uma roda-gigante no Brasil.

A atração, com 22 metros de altura, será um dos cenários do espetáculo gratuito “A Magia de Presentear o Mundo”, que promete emocionar moradores e visitantes. A apresentação conta a história de personagens encantados que revelam, por meio da música e da dança, a beleza dos gestos afetivos e o significado de presentear com o coração.

O público acompanhará uma jornada que mistura fantasia, luzes, efeitos especiais, neve cenográfica e performances que dialogam com a essência do Natal.

O momento mais aguardado da noite será quando bailarinos executam uma coreografia aérea na própria roda-gigante, criando um espetáculo nunca antes visto na cidade e inaugurando oficialmente as celebrações natalinas do Boticário em 2025.

“Estamos imensamente felizes em contribuir com esta festa, trazendo ainda mais brilho e diversão para todos os curitibanos, na nossa casa. Vamos oferecer ao público um momento preparado especialmente para inaugurar a temporada natalina com encantamento, emoção e experiências que ficam guardadas na memória de quem estiver presente”, disse Jacqueline Tobaru, diretora de Marketing Regional do Grupo Boticário.

A expectativa é reunir milhares de pessoas ao longo da noite para celebrar o início oficial das festividades. A estrutura da roda-gigante e da árvore de Natal permanecerá instalada ao longo de dezembro, mas o espetáculo será apresentado exclusivamente na noite de estreia, tornando a data um marco único da programação de fim de ano em Curitiba.