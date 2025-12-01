Banda curitibana que fez sucesso nos anos 2000 está de volta

Conhecida por lotar inferninhos e marcar a cena autoral curitibana nos anos 2000, a banda Mordida está de volta aos palcos com “Praia no Inverno”, EP inédito composto por quatro faixas. O lançamento acontece sexta-feira (05/12) no Changes, novo espaço que ocupa o mesmo endereço onde funcionou o lendário Empório São Francisco. A noite celebra a música autoral: Escambau e Mariatchis estão escalados para dividir o palco com a Mordida.

A volta marca o reencontro da formação embrionária da banda, capitaneada por Paulo de Nadal, vocalista, compositor e fundador. Com sua sonoridade dançante e a mistura característica de jovem guarda, punk e indie rock, ou, como se autodefinem, “Roberto-Carlos-doido-moderno, brega suspirante”, a Mordida revisita as origens sem perder a energia e o frescor, traço característico do coletivo.

O novo EP chega reforçado pela vocalista Isis Vareschi, voz e presença poderosa de “Saia Justa”, um blues cínico e leve que lembra muito o começo da banda. “Você me põe de saia justa / se divertindo às minhas custas / Ula Ula havaiana / você entrando na dança…”, e de “Qualquer Sonho”, faixa notavelmente dançável. A parceria formada por Marcelo Pereira (baixo) e Vanderval de Oliveira (bateria), somada aos teclados de Alonso Figueroa, sustentam “Você Não Ama Quem te Ama”. Já a faixa título, “Praia no Inverno”, traz Nadal em plena forma, conduzindo um rock divertido e altamente assobiável, daqueles que viram trilha sonora sem esforço. Aliás: essa é a marca registrada da Mordida.

“Viver essa retomada, com músicas novas, e ainda ouvir o público cantando junto os nossos clássicos nos shows é motivo de muita empolgação”, conta Paulo de Nadal. “Tenho uma relação forte com o presente, com o que é vivido agora, e esse lançamento reflete isso. Estamos felizes e prontos para fazer todo mundo dançar mais uma vez”, finaliza.

Lotação recorde e lançamentos em EPs

A Mordida tem uma discografia marcada por lançamentos de EPs — um formato ágil, que privilegia a criatividade e a conexão direta com o público. O trabalho precursor, homônimo, lançado em 2003, abriu caminho para o sucesso imediato: as três faixas — “Sofá Psicodélico”, “Sinais de Fumaça” e “Judy” — tornaram-se hits e seguem entre as mais ouvidas pelos fãs.

Em 2005, a banda integrou o projeto “A Grande Garagem que Grava”, iniciativa importante da época, que rendeu ao grupo uma leva de novos clássicos. A sequência veio com os EPs “Tokyo” e “Festa Jovem” (2007), e “Eu Amo Você” e “Trama Singles” (2008), que consolidaram ainda mais a presença do coletivo em festas e bares da cidade.

“O EP nos dá liberdade para capturar o momento sem demora”, explica Nadal. “Sempre funcionamos bem nesse formato, especialmente agora, na era do streaming, que pede um ritmo de lançamentos diferente.” Com “Praia no Inverno”, a banda chega ao seu sétimo EP.

A Mordida tem ainda na discografia um álbum completo, lançado em 2010: “Mordida 1”, que inclui os sucessos “Cosmopolita”, “Borboletas da Estação” e “União Estável” — um trabalho que se tornou referência em uma das eras mais borbulhantes da cena autoral da cidade; e dois singles lançados em 2019: “Glitter” e “Só nós dois”.

Hoje, todas essas faixas seguem vivas nas plataformas digitais, como o Spotify, onde continuam a atrair novos ouvintes e a reforçar o legado da Mordida.

Além da produção constante, a banda também construiu uma história de ótimos públicos: a Mordida deteve por quase três anos o recorde de lotação do The Bowie, bar de música independente que há quatro anos movimenta a cena curitibana e pertence ao mesmo grupo que criou o Changes.

Changes

Inaugurado em outubro, o Changes é a nova casa dos mesmos criadores do The Bowie, bar de música independente no Alto da XV. Diferente do projeto anterior, o Changes opera com ingresso pago e aposta em uma proposta mais ampla, que inclui finger foods, drinks autorais e uma programação que busca consolidar o espaço como ponto de encontro da contracultura em Curitiba.

Serviço

Mordida no CHANGES! com Escambau e Mariatchis

Quando: 05 de dezembro, às 21 horas

Local: Rua Presidente Carlos Cavalcanti, 1122, São Francisco, Curitiba

A casa abre a partir das 21h; as bandas sobem ao palco a partir das 22h

Ingressos a partir de R$ 20

Compre o ingresso antecipado aqui

