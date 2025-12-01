Novo desvio na Victor Ferreira do Amaral altera trânsito entre Curitiba e Pinhais

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A partir das 9h desta terça-feira (2/12), motoristas que circulam pela Avenida Victor Ferreira do Amaral, no sentido Curitiba-Pinhais, enfrentarão uma mudança no trânsito. O fluxo que passa pela ponte existente será desviado para uma ponte recém-implantada, permitindo o avanço na construção do novo viaduto entre os dois municípios.

A alteração é necessária para a execução das fundações do viaduto, que modernizará a ligação entre Curitiba e Pinhais. Marina Solek, engenheira fiscal da obra, explica que o desvio é fundamental para manter o ritmo da construção com segurança.

O novo viaduto visa eliminar pontos de congestionamento e aumentar a segurança no trajeto. O projeto inclui a construção de duas pontes sobre o Rio Atuba, cada uma com 35 metros de extensão, além de calçadas acessíveis, ciclovias, iluminação pública, drenagem e paisagismo.

Manuela Marqueño, diretora do Departamento de Pavimentação da Secretaria Municipal de Obras Públicas, afirma que o impacto no trânsito deve ser mínimo, mantendo duas faixas liberadas. O desvio permanecerá até a conclusão das obras, prevista para setembro de 2026.

A obra integra o projeto Novo Inter 2, com investimento de R$ 68.797.559,49. O prazo de execução é de 18 meses, contados a partir de 28 de março. O projeto beneficiará 181 mil passageiros diariamente e é financiado pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e pela Prefeitura de Curitiba.

As intervenções fazem parte do Programa de Revitalização e Obras de Curitiba (PRO Curitiba), que prevê investimentos de mais de R$ 6 bilhões entre 2025 e 2028. O local estará sinalizado e agentes da Superintendência de Trânsito (Setran) orientarão os motoristas durante a operação.