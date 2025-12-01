Xaxim recebe quadra sintética e obras de drenagem e asfalto

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Moradores do bairro Xaxim, em Curitiba, comemoram a implantação de uma quadra de grama sintética e obras de requalificação na Rua Tenente Antônio Pupo. As melhorias, solicitadas através do programa Fala Curitiba, incluem drenagem e novo asfalto na via.

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SMMA) já iniciou a preparação do terreno para a quadra sintética, que ficará ao lado de uma Academia ao Ar Livre. O local passou por nivelamento e está recebendo uma camada de pedra brita. A estrutura também ganhará novo alambrado, substituindo o antigo que foi danificado por vandalismo.

Ruinei Santos do Amaral, presidente do Botafogo Futebol Clube e coordenador da Escolinha de Futebol Esperança do Amanhã, destaca a importância da nova quadra para a comunidade: “Atualmente temos 100 alunos treinando na escolinha de futebol. A nova quadra vai ser muito importante”.

Paralelamente, equipes do Departamento de Pontes e Drenagem da Secretaria Municipal de Obras Públicas (Smop) realizam obras de macrodrenagem na Rua Tenente Antônio Pupo. Será implantada uma galeria com 330 metros de tubulação de 1,20 metro de diâmetro, dobrando a capacidade de drenagem no local.

Após a conclusão da drenagem, a via receberá 905 metros de novo asfalto, desde o Ribeirão dos Padilha até a Rua David Tows. As melhorias visam ampliar a vazão das águas da chuva e preparar a rua para a pavimentação.

José Viana, presidente da Associação de Moradores Itamarati, ressalta o trabalho conjunto da comunidade para conquistar os benefícios: “Trabalhamos muito para conseguir o asfalto na Rua Tenente Antônio Pupo. Foi um trabalho que envolveu ativamente os moradores e o pessoal da Regional Boqueirão”.