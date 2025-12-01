Rua Ana Alzira Pereira terá sentido único a partir desta terça em Curitiba

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A partir das 11h desta terça-feira (2/12), a Rua Ana Alzira Pereira, no bairro Sítio Cercado em Curitiba, passará a ter sentido único de circulação. A mudança, implementada pela Superintendência de Trânsito, estabelece o fluxo da Rua Ourizona para a Rua Jussara.

A alteração visa organizar o trânsito e aumentar a segurança de motoristas e pedestres na região. Agentes de trânsito estarão presentes para orientar os condutores sobre a nova configuração viária. Em caso de chuva forte ou garoa, a implementação poderá ser adiada.

Essa intervenção no tráfego é resultado de estudos técnicos realizados pela Secretaria Municipal de Defesa Social e Trânsito (SMDT). As análises consideram o fluxo de veículos e pedestres, além do impacto no tráfego local. O monitoramento contínuo da SMDT e as solicitações recebidas pela Central 156 e pelo Programa Fala Curitiba também influenciam essas decisões.

Motoristas que costumam utilizar a via devem ficar atentos à nova sinalização e planejar rotas alternativas, se necessário. A prefeitura recomenda que os moradores e frequentadores da região se informem sobre a mudança para evitar transtornos.