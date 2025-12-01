Após ganhar apelido de “praça dos ratos”, área em Curitiba passa por novas obras

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Uma nova intervenção da prefeitura de Curitiba promete, enfim, aliviar os problemas enfrentados pelos moradores do Sítio Cercado. Localizada na Rua Ourizona, a Praça Professora Marli Queiroz de Azevedo se tornou um ponto recorrente de alagamentos, acúmulo de lixo e até proliferação de ratos, situações que passaram a fazer parte da rotina de quem vive no entorno.

Revitalizada há pouco mais de cinco anos, a praça foi lembrada pela prefeitura, que iniciou novas obras no local. Uma das quadras de futebol de areia, registrada pela Tribuna do Paraná completamente alagada em setembro, está agora cercada por máquinas e trabalhadores. Vídeos enviados à reportagem no fim de dezembro mostram escavadeiras revirando outra quadra.

Imagens: Colaboração/Lourdes Stefanczuk

Na intervenção anterior, um dos destaques havia sido justamente a instalação da quadra de grama sintética. À época, o pacote de obras recebeu investimento de R$ 236 mil, incluindo a substituição da quadra de areia, implantação de drenagem, instalação de novo alambrado e troca do sistema de iluminação para lâmpadas de LED.

Desta vez, a prefeitura afirma que a prioridade é garantir uma solução definitiva para a drenagem. Segundo a Secretaria Municipal do Meio Ambiente (SMMA), está em execução uma obra de grande porte para melhorar o escoamento da água acumulada na quadra, com previsão de conclusão para janeiro de 2026. A expectativa é que o novo sistema impeça os alagamentos que se repetem a cada chuva mais intensa.

E o restante da praça, como fica?

Além da drenagem, os moradores relatam outros problemas que se acumulam com o tempo: equipamentos quebrados, postes com lâmpadas queimadas com frequência e até a placa com o nome da praça desaparecida.

A Prefeitura afirma que esses pontos também serão contemplados. Após a finalização da etapa de drenagem, a SMMA realizará uma manutenção geral em todo o espaço, incluindo reparos, substituições e ajustes na infraestrutura, para garantir que a praça volte a funcionar plenamente e volte a atrair a comunidade.

