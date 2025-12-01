Parque de Natal da Disney em Curitiba é inaugurado nesta semana! Veja mais estreias!

Na segunda semana do Natal de Curitiba, novas atrações estrearão. Novidade inédita no Brasil, até domingo (7/12), serão inauguradas duas atrações gratuitas do Natal da Disney: o Parque Mágico e as sessões ao ar livre do Disney+ Open Air. Outras atrações, como o Natal do Palácio Avenida e a Maria Fumaça também começam nesta semana.

Entre um dos principais locais do parque temático está o Mickey gigante de 6,3 metros, somada a maior árvore de Natal da temporada com 35 m. A abertura oficial do parque está prevista para quinta-feira (4/12), enquanto o cinema a céu aberto fará a primeira sessão na sexta-feira (5/12), às 9h. A decoração estará aberta até 23 de de dezembro e o Disney+ Open Air, de 5 a 23 de dezembro, das 9h às 22h.

Nesta segunda-feira (1º/12), às 19h30, ocorre o acendimento da decoração do Natal do Bradesco no Palácio Avenida, um “esquenta” para o início das apresentações do coral na sexta-feira (5/12), quando ocorre o ensaio geral. Com direito à presença do Papai Noel, toda a fachada e os adereços no alto do prédio histórico serão iluminados com microlâmpadas e luzes cenográficas.

As apresentações começam no sábado (6/12), às 19h30. O show, em pleno calçadão da Rua XV de Novembro, reúne um coral de 90 crianças e adolescentes de instituições de acolhimento e tem em 2025 o tema “O Palácio Mágico do Natal”, celebrando os 35 anos desta apresentação famosa em todo o país. Serão dois fins de semana, de sexta a domingo, nos dias 5 (ensaio), 6, 7, 12, 13 e 14/12.

Além desta opção, também será possível assistir um dos espetáculos ao ar livre do Centro: Auto de Natal do Largo da Ordem, às 20h; Abrace o Mundo, às 20h, em frente às escadarias do prédio da UFPR; e A Inesquecível Fábrica de Emoções, 21h, em frente ao Teatro Guaíra, ambos do Natal da Praça Santos Andrade.

Estreias da semana

Na terça-feira (2/12), a partir das 19h, o Natal O Boticário na Rua XV terá um evento no calçadão mais famoso do Brasil. A celebração “A Magia de Presentear o Mundo” contará com personagens temáticos e banda, que vão partir da árvore de Natal até a roda-gigante. Neste dia, a roda gigante estará disponível apenas após o espetáculo.

Também na terça-feira ocorre a abertura da programação Um Paço para o Futuro: Natal no Paço 2025, a partir das 19h, no Sesc Paço da Liberdade, no Centro. As atividades serão na Praça Generoso Marques, com atividades infantis e apresentações musicais até o dia 22 de dezembro. Para a abertura, e durante toda a programação, haverá um show do grupo Bananeira Brass Band.

Ainda neste dia, às 14h, na Rua da Cidadania do Boa Vista, voltam a ocorrer a encenação do Auto dos Anjos da Anunciação e a Grande Alegria do Nascimento de Jesus Cristo. Nesta última semana, ainda haverá nas regionais Portão/Fazendinha e Boqueirão (3/12), respectivamente, às 9h e 14h; e Santa Felicidade (4/12) e CIC (5/12), ambas às 9h.

Programação

Na quarta-feira (3/12) será realizada a última encenação do Auto de Natal do Largo da Ordem. A partir das 20h, o público poderá acompanhar, da Praça Garibaldi (Palacete Wolf) ao Largo da Ordem, no Centro Histórico, as estações sagradas, desde a Anunciação até a Natividade, com a formação do Presépio vivo em frente à Casa Romário Martins.

Já no sábado (6/12), além da estreia no Palácio Avenida, às 20h15, há duas outras programações para movimentar do dia e a noite. Das 10h às 22h, a Alameda Prudente de Moraes, no Centro, entra no clima com o Mercado de Natal, com música ao vivo, artesanatos, atividades culturais e comidas especiais nos bares parceiros. O evento vai ocupar três quadras, a partir das Rua Saldanha Marinho.

Ainda no sábado, a partir das 19h30, ocorre a primeira apresentação do Espetáculo de Natal na Paróquia Sagrados Corações de Jesus e Maria, no Hugo Lange, unindo a comunidade em torno da mensagem do nascimento de Cristo. A apresentação volta a ocorrer no domingo (7/12), no mesmo horário.

A segunda semana do Natal de Curitiba 2025 se encerra, no domingo (7/12), com a estreia da Maria Fumaça, do projeto Rumo ao Natal. A primeira apresentação será, às 19h, na sede da Rumo no bairro Cajuru (Rua Emílio Bertolini, 100). Um segundo espetáculo será encenado, no mesmo horário e local, no dia 15 de dezembro.

Para fechar o domingo (7/12), a luz toma conta do Bosque Alemão, a partir das 19h, com a Festa das Lanternas (Lanternefest), uma celebração germânica em homenagem a São Martinho. Em frente ao Oratório de Bach, começa a procissão iluminada, conduzida por um personagem caracterizado como o santo em seu cavalo branco.

Segunda-feira (1º/12) no Natal de Curitiba 2025

10h – Feira Especial de Natal da Praça Osório (Praça Osório, s/n, Centro);

10h – Feira Especial de Natal da Praça Santos Andrade (Praça Santos Andrade, s/n, Centro);

13h – Trenzinho elétrico do Natal da Praça Santos Andrade (Praça Santos Andrade, s/n, Centro);

17h – Casa do Papai Noel da Praça Santos Andrade (Praça Santos Andrade, s/n, Centro);

19h30 – Catedral de Luz Ademicon (Praça Tiradentes, s/n, Centro);

19h30 – Rua Iluminada da Família Moletta (Rua Nicola Pelanda, 5.962, Umbará);

20h – Um Sonho de Natal na Ilha das Ilusões do Natal Condor no Passeio Público (Rua Presidente Carlos Cavalcanti, s/n, Centro);

20h – Abrace o Mundo em frente ao prédio histórico da UFPR (Praça Santos Andrade, s/n, Centro);

21h – A Inesquecível Fábrica de Emoções em frente ao Teatro Guaíra (Praça Santos Andrade, s/n, Centro).

