Festival de Corais Natalinos acontece no Memorial de Curitiba neste domingo

O Memorial de Curitiba recebe o Festival de Corais Natalinos neste domingo (7/12), com quatro apresentações a partir das 10h30. O evento faz parte da programação do Natal de Curitiba 2025 e reúne grupos que compartilham a arte do canto coral e a tradição cristã.

A programação inicia às 10h30 com o Coral e Orquestra UMADC (União de Mocidade da Assembleia de Deus em Curitiba), sob direção da maestrina Juliana Santos (coral) e do maestro André Santos (orquestra). O grupo, com mais de 60 anos de história, promete unir excelência artística e vivência espiritual em sua apresentação.

Na sequência, às 11h30, o Coral Adventista Vista Alegre sobe ao palco. Às 12h30, é a vez do Chama Coral da Igreja Adventista do Sétimo Dia do Portão apresentar seu repertório. Encerrando o festival, às 13h30, o Coral Adventista Central se apresenta com a participação especial do Curitiba Coral e o Curitiba Seven.

O evento é gratuito e aberto ao público, oferecendo uma oportunidade para apreciar a tradição dos corais natalinos e celebrar o espírito da época. O Memorial de Curitiba está localizado na Rua Dr. Claudino dos Santos, 79, no bairro São Francisco.