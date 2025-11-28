Espetáculo ‘Abrace o Mundo’ estreia no Natal de Curitiba com 70 artistas

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O espetáculo inédito ‘Abrace o Mundo’ estreou na noite de quinta-feira (27/11) como parte da programação do Natal de Curitiba 2025. A apresentação aconteceu nas escadarias do prédio histórico da Universidade Federal do Paraná, na Praça Santos Andrade, reunindo 70 atores e bailarinos em uma produção que mistura musical e interpretação cênica.

O público lotou a frente da UFPR para assistir à estreia, que contou com a presença do prefeito Eduardo Pimentel. O espetáculo, escrito e dirigido por João Luiz Fiani, apresenta coreografias e músicas originais, iluminação especial assinada pelo premiado Beto Bruel, além de figurinos inéditos.

A história gira em torno de Antonio, um menino que embarca em uma aventura mágica ao Polo Norte em busca de respostas sobre como o Papai Noel consegue entregar presentes para o mundo inteiro ao mesmo tempo. O cenário utiliza as colunas e janelões da UFPR como pano de fundo, complementado por duas grandes árvores natalinas.

‘Abrace o Mundo’ faz parte das 150 atrações gratuitas do Natal de Curitiba, que se estende até 23 de dezembro. As apresentações ocorrem todas as noites, exceto às quartas-feiras, sempre às 20h, em frente à UFPR na Praça Santos Andrade.

O Natal de Curitiba 2025 é realizado pela Prefeitura de Curitiba, apresentado pelo Bradesco e conta com diversos patrocinadores. A programação completa vai de 24 de novembro a 6 de janeiro, com apresentações até 23 de dezembro.