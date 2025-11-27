IAT autoriza início de obras de ampliação da BR-277 entre Curitiba e São José

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O Instituto Água e Terra (IAT) autorizou o início das obras de ampliação da BR-277 no trecho entre Curitiba e São José dos Pinhais. A EPR Litoral Pioneiro, concessionária responsável, deve lançar oficialmente os trabalhos em dezembro. O projeto abrange desde o Jardim Botânico até o km 74,4 em São José dos Pinhais, próximo à fábrica da Renault.

A ampliação prevê mais de 30 quilômetros de faixas adicionais, alargamento de viadutos, criação de vias marginais e ciclovias. Com a licença ambiental emitida, a EPR já iniciou a mobilização das empresas para o trabalho em campo.

O trecho faz parte de um conjunto de obras viárias na Região Metropolitana de Curitiba, que inclui duplicações nos contornos Norte e Sul, na Rodovia dos Minérios, e melhorias na Linha Verde. Essas intervenções visam atender à crescente demanda de tráfego na região mais populosa do Paraná.

Segundo Marcos Moreira, diretor-presidente do Núcleo Paraná do Grupo EPR, o projeto considera as particularidades da região, garantindo melhorias com responsabilidade, conformidade legal e sustentabilidade. A empresa realizou um trabalho integrado com comunidades locais e órgãos competentes para definir a melhor alternativa para este trecho estratégico.

Além da BR-277, a EPR Litoral Pioneiro também iniciará obras de duplicação na BR-153, entre Jacarezinho e Santo Antônio da Platina, no Norte Pioneiro. Este projeto, que recebeu licença ambiental em setembro, abrangerá 50,6 quilômetros, conectando-se à BR-369 já duplicada próximo à divisa com São Paulo.