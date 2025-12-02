IPVA 2026 no Paraná terá redução de até 49% com pagamento à vista

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) 2026 no Paraná terá uma redução significativa. Além da queda de 45,7% na alíquota, os contribuintes que optarem pelo pagamento à vista receberão um desconto adicional de 6%, podendo chegar a uma economia total de 49% em relação ao valor pago em 2025.

Um exemplo prático ilustra o impacto da mudança: um carro popular avaliado em R$ 50 mil, que pagou R$ 1.750 de IPVA em 2025, terá o imposto reduzido para R$ 950 em 2026 com a nova alíquota de 1,9%. Com o pagamento à vista, o valor final será de apenas R$ 893. A Receita Estadual informa que mais de 68% dos veículos paranaenses se enquadram nessa faixa de valor.

Para quem preferir o parcelamento, o IPVA 2026 poderá ser dividido em cinco cotas, de janeiro a maio, sem descontos adicionais. No exemplo citado, o imposto de R$ 950 seria dividido em cinco parcelas de R$ 190, em contraste com as parcelas de R$ 350 sob a alíquota anterior de 3,5%.

A nova alíquota de 1,9% se aplica a automóveis, motocicletas acima de 170 cilindradas, caminhonetes, camionetas, utilitários e outros veículos específicos. Motocicletas até 170 cilindradas permanecem isentas, enquanto ônibus, caminhões e veículos movidos a gás natural veicular (GNV) são tributados em 1%.

O IPVA é uma importante fonte de arrecadação para o Paraná, ficando atrás apenas do ICMS. Metade do valor arrecadado é destinada aos municípios para custear gastos públicos em áreas como educação, saúde, segurança e transporte.