Museu Oscar Niemeyer oferece visitas guiadas em dezembro

O Museu Oscar Niemeyer (MON) em Curitiba realizará visitas guiadas nas sextas-feiras de dezembro, nos dias 5, 12, 19 e 26, sempre às 15h. Os encontros, com duração de 1h30, serão conduzidos pela equipe do museu e visam promover um diálogo sobre a arquitetura e o acervo da instituição.

Para participar, os interessados devem adquirir ingressos pelo site oficial do museu, selecionando a data desejada e a opção que inclui a visita guiada. O ponto de encontro será em frente à bilheteria, no horário marcado. O valor da visita guiada é de R$ 20, além do ingresso regular do museu.

O Museu Oscar Niemeyer, vinculado à Secretaria de Estado da Cultura do Paraná, abriga um acervo de aproximadamente 14 mil obras de arte em uma área construída de mais de 35 mil metros quadrados. A coleção inclui peças importantes das artes visuais, arquitetura e design, além de coleções asiática e africana, tornando-o o maior museu de arte da América Latina.

As visitas guiadas oferecem uma oportunidade única para os visitantes aprofundarem seus conhecimentos sobre o museu e suas exposições, em um ambiente que promove a troca de percepções e aproxima o público da instituição cultural.