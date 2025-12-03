Nova greve? Caminhoneiros anunciam paralisação nacional, mas com divergências

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Parte dos caminhoneiros do Brasil promete iniciar uma paralisação nesta quinta-feira (4/12). O protocolo da mobilização foi entregue à Presidência da República na terça-feira (2/12) pelo representante da União Brasileira dos Caminhoneiros, Chicão Caminhoneiro, que esteve em Brasília para formalizar o pedido. No Paraná, representantes da categoria ainda não confirmaram se irão participar da Greve dos Caminhoneiros, programada para este fim de 2025.

No vídeo divulgado nas redes sociais, ele afirmou que a decisão foi tomada em conjunto com outras lideranças da categoria espalhadas pelo país. Segundo o representante, a greve dos caminhoneiros busca pressionar o governo para que as leis voltadas aos caminhoneiros sejam cumpridas de forma integral, garantindo mais segurança jurídica ao trabalho desses profissionais.

As pautas prioritárias apresentadas no documento incluem a garantia de estabilidade contratual para os caminhoneiros e a criação de critérios objetivos para a contratação e a recusa de serviços. O texto também pede uma reestruturação completa do Marco Regulatório do Transporte de Cargas, com o objetivo de adequar a legislação às condições atuais enfrentadas pela categoria.

Outra demanda é a criação da aposentadoria especial após 25 anos de contribuição, desde que o período possa ser comprovado por documentos fiscais ou registros formais emitidos ao longo da atividade.

O protocolo foi acompanhado pelo ex-desembargador Sebastião Coelho. Na última semana, apoiadores do ex-presidente haviam convocado uma paralisação em defesa da anistia do político, preso na sede da Polícia Federal (PF). O desembargador se mostrou favorável a esse movimento, classificando a mobilização como o “caminho que restou”.

Por causa desse envolvimento político, alguns sindicatos se manifestaram contra a paralisação e afirmaram que não pretendem aderir ao movimento. A Federação dos Caminhoneiros Autônomos do Estado de São Paulo (Fetrabens) divulgou nota dizendo que “não participa, não convoca e não tem qualquer deliberação institucional envolvendo paralisação, greve geral ou mobilização relacionada à situação jurídica do ex-presidente”.

