Foi anunciada nesta terça-feira (20) a empresa vencedora do processo de licitação para instalação e administração de uma cafeteria nas dependências do Centro Cultural Teatro Guaíra (CCTG), em Curitiba.

A empresa Merenda Mais de São José Alimentos já entregou o projeto arquitetônico e funcional do café e agora tem cerca de três meses para adequar o Salão de Exposição do Guairão, instalar a cafeteria e começar o atendimento ao público.

A empresa pagará uma mensalidade no valor de R$ 4.470,00, sendo que o prazo da outorga é de dez anos. Ela poderá explorar, ainda, o espaço da Bomboniere, no primeiro andar, em dias de eventos culturais no teatro.

O novo espaço vai atender não apenas os frequentadores dos espetáculos, mas todos que transitam pela região da Praça Santos Andrade, no Centro da Capital.

A inauguração deve ser no primeiro semestre e o novo café poderá funcionar diariamente. O acesso ao local será pela Rua Conselheiro Laurindo, ao lado da bilheteria, e logo atrás da entrada do público do teatro.



