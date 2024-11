No coração boêmio de Curitiba, “templo” do samba completa 10 anos

Dizer que curitibano não gosta de samba nunca soou tão ultrapassado. O Carnaval na capital paranaense, por exemplo, movimenta a principal avenida da cidade, atraindo dezenas de milhares de pessoas, e o ritmo está cada vez mais presente na rotina dos curitibanos. Em meio a efervescência do samba em Curitiba e região, a casa de samba O Tal Do Quintal se consolidou como a maior do Sul do Brasil e completou dez anos em 2024.

Há uma década o local é um verdadeiro “templo” do samba, da música de qualidade e atendimento impecável, características que transformaram o espaço curitibano em um verdadeiro paraíso para quem ama o gênero musical.

Inaugurada em 2013, inicialmente com o nome Quintal da Maria, a casa passou por uma completa reformulação conceitual e estrutural, no ano de 2022, retornando com o nome de O Tal Do Quintal. Sob o comando de Susana Tanner, o espaço passou a receber grandes nomes do samba nacional, entre eles Nei Lopes, Moacyr Luz, Leci Brandão, Toninho Geraes, Mosquito, João Martins, Marquinho Sathan, Marcelinho Moreira, Nego Álvaro, Nilze Carvalho, Moyseis Marques e Inácio Rios, sempre buscando mesclar a nova geração do samba com a velha guarda.

“Nosso intuito sempre foi oferecer ao nosso público a melhor casa de samba de Curitiba. Com muito trabalho e dedicação, conseguimos nos consolidar como a principal referência do segmento no Estado do Paraná e uma das mais importantes do Sul do Brasil. O curitibano gosta de samba. É um consumidor fiel, que nos ajuda diretamente na construção desse projeto que nos orgulha muito”, destaca Susana.

Além das atrações nacionais, a casa tem uma programação fixa, que conta, por exemplo, com o tradicional “Samba de Resenha”, realizado nas sextas-feiras, com sambas clássicos que atraem um público bem eclético, dos mais jovens até sambistas da melhor idade.

Já nas segundas, a atração é o “Pagode da Ressaca”, uma incrível roda de samba que não deixa ninguém parado, decretando um início de semana animado e com muita energia.

Nos almoços aos sábados, O Tal do Quintal promove uma ação imperdível para quem ama uma combinação com a cara do Brasil: samba, feijoada e cerveja. A Tal Da Feijoada é um dos grandes destaques da programação da casa de shows, trazendo samba ao vivo enquanto o público pode saborear uma deliciosa feijoada servida em formato de buffet livre, das 12h às 15h30, pelo preço fixo de R$ 54,90 por pessoa.

Estrutura

Não é somente na música e no cardápio que O Tal do Quintal celebra o samba brasileiro. Com uma estrutura completa, 100% climatizada, pelas paredes da casa, imagens dos maiores sambistas da história, entre eles os incríveis Noel Rosa, Zeca Pagodinho, Beth Carvalho e Arlindo Cruz. além de flamulas das principais escolas de samba do país.

Já o palco principal, que recebe atrações locais e nacionais, recebeu inclusive o ilustre Moacyr Luz. Na área que dá acesso ao espaço principal, uma escadaria homenageia a clássica Escadaria Selarón, atração turística do Rio de Janeiro.

O Tal do Quintal funciona na Avenida Jaime Reis (nº 366), no Bairro São Francisco, nas segundas, das 19h às 02h, sextas, das 19h às 20h, sábados, das 18h às 03h, e domingos, das 17h às 23h.

Já A Tal da Feijoada é servida aos sábados, da 12h às 17h. As reservas podem ser feitas pelo WhatsApp (41) 998902-8114. Mais informações no perfil oficial da casa no Instagram: @o_tal_do_quintal.