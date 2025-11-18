Natal de São José dos Pinhais começa com caravanas itinerantes

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A partir desta sexta-feira (21/11), São José dos Pinhais inicia a programação do Natal 2025 com caravanas itinerantes espalhadas por diferentes bairros da cidade. Neste ano, a expectativa é reunir mais de 300 atrações natalinas, entre espetáculos artísticos, feiras temáticas e brinquedos infláveis que devem movimentar o comércio local. As decorações começam a ganhar as principais ruas a partir de domingo (23/11) e permanecem até 6 de janeiro de 2026.

O Parque São José recebe, na próxima terça-feira (25/11), a tradicional decoração, que neste ano terá mais de 100 mil lâmpadas distribuídas ao longo do caminho. O percurso iluminado começa na ponte de madeira e se estende por toda a área verde. Na sexta-feira seguinte (28/11), o Papai Noel fará sua chegada oficial à cidade para assumir o posto na principal atração do período: a Casa do Papai Noel.

Montada há mais de 20 anos, a casa cria um cenário encantado, com iluminação, enfeites e personagens que reforçam a sensação de fantasia para milhares de visitantes. O espaço permanece aberto até 23 de dezembro no Parque da Fonte.

Uma das novidades desta edição é a inauguração da Travessa Killian, que passou por revitalização completa para se transformar em um novo ponto de encontro. O local abrigará feiras promovidas pela Prefeitura e receberá a primeira delas em 1º de dezembro: a Feira de Natal, que vai reunir artesanatos, produtos temáticos e presentes produzidos por artesãos locais.

“Queremos um Natal marcado por magia e participação da comunidade, com mais de 300 atrações que valorizam artistas locais”, afirma a secretária de Cultura, Jéssica Carracci. Para a prefeita Nina Singer, o Natal Encanto e Luz simboliza união e tradição: “Trabalhamos para oferecer uma experiência ainda mais encantadora, que fortaleça nossa história e a economia local.”

A programação completa será divulgada pela Prefeitura nos canais oficiais. As decorações da Travessa Killian, da Casa do Papai Noel e do Parque São José permanecem abertas para visitação até 23 de dezembro.