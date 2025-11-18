Natal em shopping de Curitiba tem pista de patinação e corrida de cavalos

O Jockey Plaza Shopping já está respirando a magia natalina e convida a piazada e suas famílias para momentos de pura diversão no “Natal no Haras do Jotapê”. A decoração inédita transforma o shopping em um cenário mágico que vai deixar o sorriso escapar de crianças e adultos.

Inspirado no universo dos cavalos e no querido mascote do shopping, o espaço está repleto de experiências que unem a magia do Natal com o charme equestre. Gente, é um lugar onde todo mundo pode mergulhar na atmosfera festiva com muito afeto e alegria.

A partir de 13 de novembro, começa a temporada com a campanha “Celebre o Natal no estilo Jockey”. Com R$ 300 em compras, os clientes ganham um cupom para concorrer a um carro elétrico BYD Song Pro. E tem mais: juntando R$ 800 em compras, leva para casa um panetone de chocolate da Biscoitê. O brinde é limitado a uma unidade por CPF, então corra!

Para participar dessa festa, basta somar as notas fiscais das lojas participantes e fazer a troca no posto da promoção no piso L2. E aí vem um trocadilho maroto: quem usar o aplicativo PODI (disponível para Android e iOS) ganha cupons em dobro! Depois do cadastro, é só imprimir e depositar na urna. O sorteio do carrão acontece no dia 8 de janeiro de 2026, às 19h.

Festa do Jotapê

O grande barato da decoração deste ano é o tema, que traz o universo do Jotapê, mascote do shopping, e a vibe jockey/equestre em todos os cantos. Entre as atrações que vão fazer a alegria da criançada está a mini pista de corrida com cavalos – um brinquedo mecânico acionado por bicicletas ergométricas onde as crianças e famílias podem pedalar para fazer seus cavalinhos correrem como verdadeiros jockeys.

Tem também carrossel de cavalos, cavalo mecânico, o estábulo com cavalos cenográficos tamanho real, cavalinhos rema-rema, balanços, parquinho e uma carroça super instagramável, além da tradicional casa do Papai Noel e o celeiro com a Lojinha do Jotapê.

Os brinquedos são gratuitos, com exceção do carrossel e cavalo mecânico que custam R$10, com toda a renda revertida para a ONG Equocavalaria, que há mais de 20 anos promove terapias com equoterapia para crianças especiais.

E para quem curte aventuras geladas, tem a pista de patinação no gelo, com ingressos a partir de R$ 60. Uma atração que sempre faz sucesso no verão curitibano!

Querido por crianças e adultos, o Jotapê é uma das grandes estrelas deste Natal. O mascote esteve presente em todos os eventos do shopping ao longo do ano e agora não seria diferente. Até o Natal, de sexta a domingo, ele estará por lá para abraçar, brincar e tirar fotos com o público. Outra novidade é a Lojinha do Jotapê, com produtos personalizados do mascote a partir de R$ 12, incluindo pelúcias, livros de colorir, kits amigurumi, lápis e chaveiros.

Na casa do Papai Noel, as famílias podem fazer o clássico registro fotográfico com o bom velhinho, com fotos profissionais impressas à venda por R$ 20, bolinhas de acrílico com foto por R$ 20 e globos com foto por R$ 60.

“O Jockey Plaza Shopping é um destino de lazer, entretenimento e experiências para toda a família. Em 2025, fomos reconhecidos pelo segundo ano consecutivo entre os melhores do Brasil em experiência do cliente, sendo o único shopping do Paraná a receber o Experience Awards Retail. Preparamos um Natal ao ‘estilo Jockey’ em todos os quesitos e queremos que as crianças riam, brinquem, se emocionem e que os pais encontrem aqui um momento leve e memorável para encerrar o ano e comemorar”, afirma a gerente de marketing, Michelle Cirqueira.

Serviço

O Jockey Plaza Shopping fica no Tarumã, na Rua Konrad Adenauer, 370. O estacionamento custa R$10 por até 30 minutos, e R$19 por todo o período dentro da mesma diária.

As lojas funcionam de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos, das 14h às 20h. Já as operações de alimentação funcionam de segunda a sexta, das 10h às 22h, aos sábados, das 10h às 23h, e aos domingos, das 11h às 22h.