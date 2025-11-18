Evento gratuito em São José dos Pinhais traz cervejas artesanais e shows

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A partir de quinta-feira (20/11), o Parque São José será palco da 8ª edição do Festival de Cerveja Artesanal de São José dos Pinhais. O evento, que já faz parte do calendário oficial da cidade, é gratuito e reúne gastronomia, música ao vivo e uma ampla seleção de cervejas produzidas por marcas da Região Metropolitana de Curitiba.

As cervejarias confirmadas são Bonancin, Adridine, Irônica, La Pioggia, Mergulhão, Chopp Sul, Ogre Beer, Ol Beer e Vosgerau. Para acompanhar os rótulos artesanais, a estrutura montada no parque contará com 12 food trucks, oferecendo diferentes opções de lanches, porções e pratos rápidos.

Quem for ao festival também poderá aproveitar uma programação musical diversa. Serão mais de 15 shows ao longo dos quatro dias, com apresentações de rock, sertanejo, pagode e tributos populares. Veja a agenda completa a seguir:

Quinta-feira (20/11) , abertura às 14h: Vitrola Vintage, Felipe e Fabricio, Expulsos da Garagem e Banda Corre;

, abertura às 14h: Vitrola Vintage, Felipe e Fabricio, Expulsos da Garagem e Banda Corre; Sexta-feira (21/11) , abertura às 18h: Peterson Ribeiro, Mamilos Polêmicos (Tributo ao Mamonas Assassinas), Garagem INC, DJ Marcelinho e Banda Só Hits;

, abertura às 18h: Peterson Ribeiro, Mamilos Polêmicos (Tributo ao Mamonas Assassinas), Garagem INC, DJ Marcelinho e Banda Só Hits; Sábado (22/11) , abertura às 14h: Jeito a Mais, Banda Terezzo, Marjourie e Mel, Grupo Alucinassom, Grupo Igualdade e Minha Banda é Uma Festa;

, abertura às 14h: Jeito a Mais, Banda Terezzo, Marjourie e Mel, Grupo Alucinassom, Grupo Igualdade e Minha Banda é Uma Festa; Domingo (23/11), abertura às 14h: Ali e Rhuan, Banda Sabotagem (Rock), Banda Cadilac e TNSHE.

A previsão do tempo indica céu claro e ensolarado na quinta-feira. Nos demais dias, há chance de chuvas isoladas ao longo da tarde e noite. As temperaturas devem chegar aos 27 ºC, mantendo o tempo propício para aproveitar o festival ao ar livre.

Serviço

8º Festival de Cerveja Artesanal de São José dos Pinhais

Data: 20 a 23 de Novembro

Horário: abertura às 14h nos dias 20, 22 e 23 e às 18h no dia 21

Local: Parque São José, localizado na Avenida das Torres, nº 100

Entrada gratuita

