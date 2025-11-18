Rota do Turismo Católico em Curitiba avança e promete novo circuito de fé e história

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Impulsionar o turismo religioso e fortalecer a economia criativa ligada à fé e ao patrimônio histórico são os objetivos de um projeto de lei que propõe a criação da Rota do Turismo Católico de Curitiba. O circuito reúne igrejas centenárias, santuários de grande visitação e espaços de memória, consolidando uma rota oficial para peregrinos, visitantes e moradores.

A iniciativa foi proposta pela vereadora Rafaela Lupion (PSD) e tramita na Câmara Municipal de Curitiba (CMC), em análise pelas comissões permanentes, após a emissão de parecer favorável da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) em outubro.

Templos, santuários e espaços de memória integram circuito

O texto do projeto de lei estabelece que a rota será estruturada em três eixos temáticos: Patrimônio Histórico, Grandes Santuários e Locais de Memória e Espiritualidade. Entre os pontos incluídos estão a Catedral Basílica Menor, a Igreja da Ordem, o Museu de Arte Sacra, o Santuário Nossa Senhora de Guadalupe, o Santuário do Perpétuo Socorro, o Bosque do Papa, memoriais de imigração e diversas paróquias tradicionais da capital paranaense.

A proposta prevê que o circuito seja reconhecido como Área Especial de Interesse Turístico (AEIT), ampliando a interlocução com políticas públicas de cultura, urbanismo e turismo. A medida busca fomentar eventos temáticos, aprimorar a sinalização turística, expandir serviços e fortalecer toda a cadeia produtiva vinculada ao turismo religioso na cidade.

Cultura, história e fé: fundamentos da proposta

Na justificativa, a vereadora destaca que a tradição católica integra a formação histórica da capital. “A criação da Rota do Turismo Católico é uma forma de preservar nossa história e celebrar a influência da Igreja Católica no desenvolvimento cultural da cidade”, afirma Rafaela Lupion.

O texto menciona marcos simbólicos, como a lenda da imagem de Nossa Senhora da Luz e episódios ligados às comunidades imigrantes que solidificaram parte da identidade curitibana. Para a autora, o circuito permite integrar arte sacra, arquitetura, espiritualidade e memória, promovendo também educação patrimonial.

Projeto estimula economia local e qualificação do entorno

A proposta estabelece ações para potencializar o turismo religioso em Curitiba, fortalecendo segmentos da economia criativa, como gastronomia, hotelaria, comércio e serviços voltados a visitantes. As diretrizes incluem estímulo à formação de parcerias com o setor privado, integração com municípios da Região Metropolitana e incentivo a melhorias de infraestrutura nos locais que compõem a rota.

Segundo a autora, a proposta reconhece a importância econômica desse segmento. “O turismo religioso movimenta a economia, gera emprego e renda e posiciona Curitiba entre os principais destinos de fé do país”, argumenta Lupion. O projeto foi protocolado em 1º de outubro e aguarda parecer da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ).

