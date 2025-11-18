Feiras de Natal em Curitiba iniciam com 220 expositores no Centro

As tradicionais Feiras Especiais de Natal de Curitiba começam nesta quarta-feira (19/11) nas praças Osório e Santos Andrade, no Centro. Com 220 expositores, as feiras oferecerão opções de presentes, lembranças, itens de decoração e comidas típicas até 23 de dezembro.
Na Praça Osório, 40 barracas venderão artesanato natalino e presentes, enquanto 24 oferecerão opções gastronômicas. Já a feira da Praça Santos Andrade terá um formato mais intimista, com 6 barracas reunindo 20 expositores de artesanato e gastronomia.
Entre os destaques, estão as criações da artesã Sandra Regina Olivet, que produz bonecos de Papai Noel em diversos tamanhos e formatos, incluindo versões em vasos decorativos. Já Denise Aparecida Bara e Karolyne Gluszczynski apresentarão bonecos de pano e minicapivaras de pelúcia hipoalergênicas.
As feiras funcionarão de segunda a sábado, das 10h às 21h, e aos domingos, das 14h às 20h na Praça Osório. Na Praça Santos Andrade, o horário será de segunda a sábado, das 10h às 20h, e aos domingos, das 12h às 18h30.
A abertura oficial do Natal de Curitiba 2025 está marcada para 24 de novembro, às 19h, com o início do Natal na Praça Santos Andrade. O evento contará com shows diários em dois palcos ao ar livre, além de atrações como árvores de Natal, trenzinho elétrico e a Casa do Papai Noel.