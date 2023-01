Uma das datas mais importante do calendário cristão, a programação do Natal de Curitiba – Luz dos Pinhais 2022 não deixou de fora a religiosidade. Além de carrosseis, roda-gigante, espetáculos e muita decoração, a programação tem ainda opções para quem quer celebrar o nascimento de Jesus Cristo com missas e orações.

Até o dia 24 de dezembro, acontece na cidade uma série de celebrações em templos e igrejas cristãs, a maioria é acompanhada de música sacra. Confira!

Roteiro de celebrações do Natal de Curitiba – 2022

Camerata Antiqua de Curitiba – Música nas Igrejas

A Camerata Antiqua de Curitiba fez uma seleção especial de coros com músicas tradicionais como: Noite Feliz de Franz Xaver Gruber, O Holy Night de Adolphe Charles Adam e Adeste Fideles, de autoria atribuída ao Rei D. João IV de Portugal, entre outras. As apresentações acontecem dentro do programa Música nas Igrejas.

Local: Santuário Nossa Senhora de Guadalupe – Praça Senador Correia, 128

Data: 16/12, às 19h30

Local: Paróquia Bom Pastor – Rua Victório Viezzer, 810

Data: 17/12, às 20h

Cultos do Advento

Religiosidade e canto se unem na Igreja Presbiteriana de Curitiba em cultos do Advento do Natal. As celebrações contam ainda com a participação de corais da igreja e convidados. O evento é gratuito e será realizado até o dia 18 de dezembro.

Local: Igreja Presbiteriana de Curitiba – Rua Comendador Araújo, 343

Data: Até 18 de dezembro, a partir das 19h

Farol de Lumos

Apresentada na Comunhão Cristã Abba, o espetáculo musical conta a história de Lumos, uma ilha isolada do resto do mundo. Na ilha seus habitantes vivem em constante esperança de que o Farol local volte a funcionar. Quando de repente, na noite de natal, acontece uma mudança.

Local: Comunhão Cristã Abba – Rua Engenheiro Niepce da Silva, 139

Data: 16/12, às 20h, e dia 17/12, às 19h30

Missa com Padre Reginaldo Manzotti

A missa convida todos para celebrar e comemorar o natal com o Padre Reginaldo Manzotti em uma cerimônia emocionante. A missa pretende relembrar o nascimento do menino Jesus em um evento com muita fé e alegria. O evento é gratuito e acontece na rotatória do Centro Cívico, no dia 17 de dezembro às 17h.

Local: Rotatória do Centro Cívico – Avenida Cândido de Abreu, 817

Data: 17/12, às 17h

Concerto Natal de Paz

A música na Igreja São Vicente de Paulo será acompanhada pela Orquestra Filarmônica da Universidade Federal do Paraná. O evento começa às 19h30 e traz um concerto de coro e orquestra de alunos, professores e convidados do Departamento de Artes da UFPR.

Local: Igreja São Vicente de Paulo – Avenida Jaime Reis, 531

Data: 18/12, às 19h30

Nataleluia 2022

Tradicional culto na Primeira Igreja Batista de Curitiba, o Nataleluia vai contar e cantar o nascimento de Jesus Cristo. Essa é a 25º edição do evento e tem o envolvimento de 700 voluntários.

Local: Primeira Igreja Batista de Curitiba – Rua Bento Viana, 1200

Data: 20, 21, 22 e 23/12, às 20h. Ingressos

Missa do Galo

A capela Nossa Senhora da Glória, no Alto da Glória, recebe uma das mais tradicionais celebrações do Natal de Curitiba: a Missa do Galo. O evento é gratuito, sem necessidade de agendamento e aberto para todos. Como a tradição, a missa acontece na véspera do Natal.

Local: Capela de Nossa Senhora da Glória – Av. João Gualberto, 537

Data: 24/12, às 18h

Culto das Luzes

Na véspera do Natal, a Igreja Presbiteriana de Curitiba abre as portas para o culto de luzes, um emocionante espetáculo de iluminação cênica. A celebração é gratuita e aberta para todas as idades.

Local: Igreja Presbiteriana de Curitiba – Rua Comendador Araújo, 343

Data: 24/12, às 20h